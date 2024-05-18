YouTube-канал СТВ набрал 1 млн подписчиков

Новый рекорд! YouTube-канал СТВ набрал миллион подписчиков. С каждым днем количество интернет-зрителей продолжает расти. Ну и за теперешним эфиром люди наблюдают не только на больших экранах, а также на ноутбуках и смартфонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На просмотр нашего контента пользователи тратят миллионы часов. Это новости, много аналитики, авторская журналистика, развлекательные проекты и прямые трансляции важнейших для страны общественно-политических и культурных событий.

Количество просмотров некоторых роликов запредельно велико. К белорусской аудитории присоединяются и зарубежные пользователи Сети в странах, где понимают русский язык правды. Например, доля поляков среди подписчиков YouTube-канала СТВ более 1 % от миллиона.

Наша команда ежедневно работает над созданием новостей и трансляций на наших онлайн-платформах. Мы делаем все, чтобы вы получали качественную и достоверную информацию обо всем, что происходит в Беларуси и за рубежом. К слову, чтобы удвоить число подписчиков на популярном видеохостинге, СТВ потребовалось менее двух лет.