«Чтобы вы жили во благо нашей Родины!» Ветерану ВОВ Ивану Назаренко исполнилось 100 лет
Новости Беларуси. Участнику Великой Отечественной войны Ивану Назаренко исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почетного солдата технического отделения артиллерийской базы боеприпасов со знаменательной датой поздравили представители части и службы вооружения Министерства обороны.
Поздравляем вас со 100-летним юбилеем! Счастья вам, здоровья, удачи и чтобы вы жили во благо нашей Родины!
Фронтовик прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в освобождении Беларуси. Иван Никитович награжден двумя орденами Красной Звезды, множеством медалей.