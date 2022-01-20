«Чтобы вы жили во благо нашей Родины!» Ветерану ВОВ Ивану Назаренко исполнилось 100 лет

Новости Беларуси. Участнику Великой Отечественной войны Ивану Назаренко исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почетного солдата технического отделения артиллерийской базы боеприпасов со знаменательной датой поздравили представители части и службы вооружения Министерства обороны.

Поздравляем вас со 100-летним юбилеем! Счастья вам, здоровья, удачи и чтобы вы жили во благо нашей Родины!