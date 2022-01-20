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«Чтобы вы жили во благо нашей Родины!» Ветерану ВОВ Ивану Назаренко исполнилось 100 лет

20 января 2022 08:47
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Новости Беларуси. Участнику Великой Отечественной войны Ивану Назаренко исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почетного солдата технического отделения артиллерийской базы боеприпасов со знаменательной датой поздравили представители части и службы вооружения Министерства обороны.

«Чтобы вы жили во благо нашей Родины!» Ветерану ВОВ Ивану Назаренко исполнилось 100 лет-1

Поздравляем вас со 100-летним юбилеем! Счастья вам, здоровья, удачи и чтобы вы жили во благо нашей Родины!

«Чтобы вы жили во благо нашей Родины!» Ветерану ВОВ Ивану Назаренко исполнилось 100 лет-4

Фронтовик прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в освобождении Беларуси. Иван Никитович награжден двумя орденами Красной Звезды, множеством медалей.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Назаренко # Фотофакт

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