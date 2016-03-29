Новости Беларуси. Белорусские десантники продолжат покорение Северного полюса. Уже вторая по счету высадка в условиях суровой минусовой температуры состоится в начале апреля в рамках совместных учений с воздушно-десантными войсками России. Накануне подразделение сил специальных операций нашей страны вылетело в соседнее государство и приступило к тренировкам с военными из Пскова, с которыми и отправится на дрейфующие льды Ледовитого океана.

В экстремальных погодных условиях союзникам предстоит выполнить ряд гуманитарных задач. Полярный контингент отработает вопросы выживания и перемещения во льдах, спасения и эвакуации терпящих бедствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Степанюк, заместитель командующего силами специальных операций по воздушно-десантной подготовке Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В составе полярного контингента военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь будут второй раз участвовать в учебной гуманитарной операции в районе Северного полюса. Это очень важное мероприятие в области подготовки военнослужащих подразделений специального назначения к участию в различных мероприятиях в различных условиях. Потому что наши десантники, наши военнослужащие подразделений специального назначения должны быть готовыми к выполнению любых задач, поставленных перед ними в любых условиях.