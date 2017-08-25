Акция ГАИ: движение без ближнего света фар с 25 августа по 5 сентября закончится административной ответственностью

Новости Беларуси. Госавтоинспекция информирует об этом всех автовладельцев: до 5 сентября в стране проходит акция «Внимание – дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Движение с ближним светом фар – это только один пункт комплексного мероприятия. В 2017 году Госавтоинспекция объявила еще и про «паспорты безопасности», которые заведут на каждое учебное заведение.

В них поместят информацию о времени занятий, количестве изменений и организации движения около учреждения.

Обратят внимание учеников и родителей и на безопасный маршрут от дома до школы. Документ будет храниться и в школе, и в местном отделе ГАИ. А еще инспекторы в каждом учебном заведении Минщины оснастили стенды с информацией и поставили турникеты.