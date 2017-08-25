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Акция ГАИ: движение без ближнего света фар с 25 августа по 5 сентября закончится административной ответственностью

25 августа 2017 15:14
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция информирует об этом всех автовладельцев: до 5 сентября в стране проходит акция «Внимание – дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Движение с ближним светом фар – это только один пункт комплексного мероприятия. В 2017 году Госавтоинспекция объявила еще и про «паспорты безопасности», которые заведут на каждое учебное заведение.

В них поместят информацию о времени занятий, количестве изменений и организации движения около учреждения.

Обратят внимание учеников и родителей и на безопасный маршрут от дома до школы. Документ будет храниться и в школе, и в местном отделе ГАИ. А еще инспекторы в каждом учебном заведении Минщины оснастили стенды с информацией и поставили турникеты.

Акция ГАИ: движение без ближнего света фар с 25 августа по 5 сентября закончится административной ответственностью-1

Павел Чижов, старший госавтоинспектор отдела ГАИ Пуховичского РУВД:
В настоящее время практически все работы завершены. Как мы сейчас видим, возле второй школы заканчивается установка турникетного ограждения во избежание, чтобы дети не выбегали на проезжую часть дороги. Паспорт безопасности школы готов, то бишь школа готова к приему учеников к 1 сентября.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Павел Чижов

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