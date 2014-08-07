Соседи жалуются на антисанитарное состояние квартиры, в которой умерли два человека — хозяева квартиры. Кто должен проводить дезинфекцию?

Знаете ли вы, откуда пошло поверье, что нельзя пожимать руку через порог? Дело в том, что у наших далеких предков в языческие времена покойников захоранивали под порогом. Наши пращуры бы абсолютно уверены, что духи умерших охраняют жилье от врагов и неприятелей.

Расхожая фраза есть человек есть проблема, нет человека — нет проблемы, для героев этого сюжета приобрело обратный смысл. Проблемы, причем серьезные, появились после того, как не стало человека, точнее двоих.

Тамары Пильник:

У нас случилась такая ситуация: в подъезде, в нашем доме. В воскресенье обнаружили два трупа. Вызвали соседи, пошел трупный запах. Вызвали милицию. Мужчина, который уже разложился, второй — женщина тоже недельной давности.

От чего ушли от жизни минчане Калько Михаил Борисович и его гражданская жена догадаться было несложно. Когда двери квартиры были вскрыты, на столе стояла бутылка водки и емкость с какой-то спиртосодержащей жидкостью. Учитывая репутацию пенсионеров картина вырисовывалась типичная. Люди тихо жили и тихо умерли. Если бы не стойкий запах разложения, то соседей не заметили бы еще долго.

Мария Казак:

Я зашла к себе в квартиру. Дышать было невозможно. Жуткий едкий трупный запах. Запах появился дня за два-три, но мы привыкли к этим запахам, потому что эти жильцы вели асоциальный образ жизни: пили, приносили со свалки продукты испортившиеся и готовили себе пищу.

Санитары скоро увезли тела, квартиру опечатали, поскольку пенсионеры жили одни и родственников никто не знал. Однако и после смерти присутствие ушедших соседей давало о себе знать.

Мария Казак:

Из них уже вышла жидкость, пропиталось все, на чем они лежали, надо убирать это все и вообще квартиру, говорят, надо на долгие годы закрывать, поскольку трупная палочки и периодически надо дезинфицировать, оказывается. А как нам быть?

Что такое трупная палочка, и с чем ее едят специалисты не знают. Что касается ответа на вопрос: как быть? То со времен Гамлета на него еще никто еще не дал ответ, но мы попробуем.

Ирина Голотик, заведующий организационно-методическим отделом Санитарно-эпидемиологической службы города Минска:

Можно жить спокойной в квартире, даже без проведения дезинфекции, если человек не умер от инфекционного заболевания. Нет трупных палочек - есть палочки коха, это бактерии туберкулеза. Нет специальных палочек, которые живут только на трупе.

Эту информацию жильцы узнают только в день выхода сюжета в эфир. До сего момента их очень тревожила мысль о возможных последствиях. Сложа руки не сидели.

Людмила Черняк:

В общем, после случившегося, сразу забили тревогу, потому что понимаем, что это страшно. Там находиться невозможно. Там черви, тараканы красные. Мы стали звонить везде-всюду, в лучшем случае нас посылали в ЖЭС.

Жильцов можно понять, в нынешнюю жару просто дышать невозможно, а учитывая стойкий неприятный запах, то впору схватиться не только за голову, но и за сердце. К запаху добавилась и напасть в виде насекомых. Когда в квартире отключили воду, и закончилась еда, тараканы и муравьи отправились в поисках продовольствия по всему дому.

Мария Казак:

Я квартиру обмазала гелем дверь, из-за того что тараканы пойдут по шахтам. Это очень опасно, это трупная палочка. Пошла я в ЖЭС, говорю, что надо меры предпринимать.

Коммунальщики Марию Федоровну выслушали, посочувствовали и отправили восвояси, мол, в обязанности сотрудников ЖЭС входит обслуживание только мест общественного пользования, такие как лестничные площадки, подвалы, лифты. Но вот входить в приватизированную квартиру и тем более что-либо брать из нее они не имеют право. И это справедливо.

Вячеслав Батура, директор ЖЭС №13:

Обработать подъезд мы можем, но очаг самого запаха, в квартире производить работы, выносить, обрабатывать по закону мы не имеем права. Обработку мест общего пользования проводим мы. А квартиры - это собственность не наша. Мы можем пригласить участкового, присутствует юрист, чтобы никто ничего не вынос, не взял. В присутствии этих людей возможно произвести обработку, но выбрасывать вещи и решать, как дальше с ними быть, мы не имеем право.

Хозяином квартиры №64 по улице Нововиленской был покойный ныне Михаил Борисович Калько. Проживал он с гражданской женой, которая когда-то была законной супругой. Жизнь внесла коррективы. Брак распался, но впоследствии люди соединились. И то что они умерли в один день, пусть и не своей смертью, символично. Вопрос, кто откроет квартиру и произведет в ней санитарную обработку, внезапно решился. Объявился сын умершей женщины и привел жилье в более менее приличное состояние..

Ирина Голотик, заведующий организационно-методическим отделом Санитарно-эпидемиологической службы города Минска:

Первое, что делают после трупа в квартире — обработку всего подъезда от тараканов.Далее — дезинфекцию этой квартиры, мы не знаем, чем тот человек болел, от чего он умер, чтобы исключить распространение инфекционных заболеваний. После — дезинсекцию, т.е. обработка от тараканов в самой квартире. После - дезодорацию. Дезодорация - это устранение неприятного запаха.

Надеемся, что в ближайшее время жильцы дома смогут вздохнуть полной грудью свежим воздухом. Но вот что касается объявившегося претендента на квартиру, то ему еще придется доказать свое право на внезапно освободившееся жилье.

И в завершение сюжета небольшая сентенция: Жизнь надо прожить так, чтобы на твоих похоронах не молчали!