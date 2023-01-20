Соседи шумят, а договориться не получается? Рассказываем, что делать в такой ситуации

Кто-то привык громко слушать телевизор, кто-то по пятницам и субботам устраивает праздник души и тела, а кто-то затевает ремонт в выходные дни. Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с шумными соседями. Как бы то ни было, но в многоквартирном жилом доме вы живете не одни, с соседями по подъезду так или иначе приходится договариваться. Но что делать, если найти компромисс не получается?

Александр Млынарчик, заместитель начальника УОПП ГУВД Мингорисполкома:

Совершение в период с 23 часов до 7 часов действий, нарушающих покой других граждан в жилом доме или создающих вибрацию и шум, таких, например, как игра на музыкальных инструментах, громкая речь и пение, выполнение бытовых ремонтных работ, запрещено действующим законодательством. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за совершение указанных действий предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 2 до 10 базовых величин.

Дом – это то место, где хочется отдохнуть и расслабиться, а с буйными соседями не всегда получается. Иногда достаточно просто телефонного звонка и разговора по душам, чтобы разрешить конфликт, а иногда люди пытаются вывести вас на эмоции. Главное правило – оставаться спокойным.

Мария Бунчикова, психолог:

Если вы хотите предъявить претензию, естественно, можно начать с таких простых правил. Для начала – остыть эмоционально и самому подумать, в чем суть вашей претензии, как можно ее разрешить, кто и что должен сделать, чтобы прийти к взаимопониманию. Вам нужно отделять личность от ситуации, это очень важно. Не вспоминать какие-то прошлые обиды, неразрешенные ситуации. Александр Млынарчик:

При нарушении вашего спокойствия соседями следует обращаться в милицию. Сотрудниками будет проведено разбирательство, и при наличии оснований правонарушителя привлекут к административной ответственности.

Повторное совершение таких действий влечет наложение штрафа до 30 базовых величин. Наиболее эффективным считается стиль сотрудничества в любых конфликтных ситуациях, потому что он позволяет прийти не только к взаимопониманию между участниками, но также и сохранить дружеские отношения.

Мария Бунчикова:

Стиль реагирования и стиль поведения должен избираться из ваших интересов в данной ситуации. Он может быть следующий. Либо вы в конфликте принимаете такую ситуацию, когда просто игнорируете проблему, либо вы можете быть конкурентом, то есть отстаивать свои интересы в данной ситуации, либо также занимать такую позицию, когда вы сотрудничаете и приходите к компромиссу.