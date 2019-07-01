«Соответствует мировым стандартам». Владимир Караник о новом корпусе больницы паллиативного ухода «Хоспис» в Минске

Новости Беларуси. Для тех, кому можно помочь. Новый корпус больницы паллиативного ухода «Хоспис» открыли в столице. Просторное, а главное, современное здание на Партизанском проспекте позволит решить вопрос с нехваткой свободных мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежегодно необходимую помощь здесь окажут почти 800 пациентов.

Корпус оснащен палатами со всеми удобствами, массажным кабинетом, мини-библиотекой и даже зимним садом, где каждый сможет заняться выращиванием цветов.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: В городе Минске сделан огромный шаг вперед. Обучен персонал, открыты новые койки. Если изначально открывались помещения в приспособленных зданиях, которые не совсем отвечали тем требованиям, которые предъявляются к заведениям подобного типа, то этот объект соответствует в том числе мировым стандартам.

Наталья Наркевич, главный врач государственного учреждения «Больница паллиативного ухода «Хоспис»:

Конечно, человек должен чувствовать себя комфортно. Любой человек обладает достоинством. В этих условиях мы можем предоставить комфорт и достойный уход.

В новом корпусе будут проходить практику будущие специалисты. Также правилам по уходу готовы обучить каждого члена семьи.