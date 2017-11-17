Сообщения граждан помогли милиции по горячим следам задержать около 9 тысяч подозреваемых

Новости Беларуси. Около 9 тысяч подозреваемых нашла милиция по горячим следам благодаря сообщениям граждан. В том числе на вероятных убийц, грабителей и хулиганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года в Минске зарегистрировано около 400 тысяч сообщений о преступлениях и происшествиях.

В сравнении с прошлым годом обращаются чаще. Но есть и те, кто сообщают ложную информацию. По таким фактам возбуждено 10 уголовных дел. А больше тысячи протоколов составлено за ложный вызов милиции.