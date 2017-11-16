«Учитель года Беларуси-2017» Светлана Румянцева: Канешне, гэта хваляванне, адказнасць і магчымы страх нават

Новости Беларуси. Большой Хрустальный журавль как признание мастерства высшей пробы. 16 ноября в Минске состоялась торжественная церемония вручения лучшему Учителю года главной награды национального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почетное звание в 2017 году у Светланы Румянцевой – учителя белорусского языка и литературы из Новополоцка. Кстати, вместе с заветным призом педагогу достались и ключи от новенького автомобиля (это традиционный подарок от главы государства).

Она не побоялась отпустить синицу и вот уже в руках Хрустальный журавль, главный символ конкурса учительского мастерства. Признание – как результат большой работы над собой. К этому моменту Светлана Румянцева шла целых 10 конкурсных месяцев и без малого 25 лет. С того самого момента, как впервые молодым специалистом перешагнула классный порог. Светлана Румянцева, победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь 2017»:

Першы ўрок – гэта быў урок літаратуры. Я дакладна памятаю нават тэму, гэта было апавяданне Міхася Лынькова «Васількі». А адчуванні... Канешне, гэта хваляванне, адказнасць і магчымы страх нават перад тым, як жа ўсе атрымаецца.

Сегодня по Национальной библиотеке Светлана Леонидовна дефилирует на высоких шпильках. Признается: в жизни всегда старается выглядеть с иголочки и уверенно стоять у доски на каблуках. Кому как не учителю словесности знать – в человеке все должно быть прекрасно. В литературе, уверена учитель, мудрость и вдохновение. А потому торжественная церемония награждения в таком месте – особый для нее символ.

Светлана Румянцева:

Гэта ж лепшая скарбніца духоўнай нашай спадчыны, беларусаў. Таму, безумоўна, хацела б тут папрацаваць. Учительский путь, по которому уверенно идет Светлана Румянцева, – выбор вовсе не случая. У доски стояла ее мама, «учительствуют» и две сестры. А совсем скоро на дорогу, проторенную семьей, первый шаг сделает и дочь – в этом году она оканчивает педагогический ВУЗ. Светлана Румянцева:

Я думаю, гэты журавель як сімвал духоўнай пераемнасці нашай дынастыі, як сімвал творчасці, мудрасці, высакародных парыванняў будзе радаваць не толькі маю матулю, мяне, сясцёр, але і маю дачку.

Она умеет увлекать, «гореть» любимым делом и вести за собой. В копилке учителя самые важные награды – достижения учеников, их победы на областных и республиканских олимпиадах. «Звездочки», которые зажигаются на глазах счастливого педагога. Кстати, только в 2016 году шестеро ее выпускников пошли по стопам своего учителя. Светлана Румянцева:

Дзеці, мае вучні, гэта мая любоў, мае натхненне, мая надзея. Таму іду да іх з радасцю.