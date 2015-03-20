Солнечное затмение-2015: наблюдатели делятся впечатлениями (фотофакт)

Необычное астрономическое явление 20 марта наблюдают люди по всему миру – полное солнечное затмение!

Дело в том, что в среднем за 100 лет происходит 237 солнечных затмений, но только 63 из них – полные (то есть луна полностью закрывает солнечный диск).

Предыдущее полное затмение жители Беларуси могли наблюдать в 1999 году, следующее, по прогнозам астрономов, увидят в 2033!

Если вы пропустили это событие, не расстраивайтесь! CTV.BY собрал для вас фотографии солнечного затмения-2015!

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