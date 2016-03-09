Полное солнечное затмение наблюдали 9 марта жители Индонезии

Новости Индонезии. Жители Индонезии 9 марта наблюдали полное солнечное затмение. NASA разместило в Сети кадры, снятые с использованием специального оборудования. Самой удобной «смотровой площадкой» стал остров Белитунг, расположенный к востоку от Суматры. Также за явлением могли наблюдать жители Сингапура.

Дважды в год Луна на несколько минут закрывает часть Солнца. Последнее полное солнечное затмение наблюдалось в марте 2015 года. Явление было видно лучше всего в районе Северного полюса. Предыдущее полное затмение было в ноябре 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.