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«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику

06 марта 2020 20:37
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Новости Беларуси. «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» – четвертая Всебеларусская выставка искусства начала прием работ на Некрасова, 3, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику-1

В 14 залах Национального центра современных искусств царит полное смешение стилей и направлений, а все потому, что поучаствовать может каждый. И профессиональный живописец и начинающий художник могут принести свою работу до конца недели. Победителя выберут зрители. Лучший художник получит право на персональный павильон для выставки в 2021 году.

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику-4

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику-6

Карина Малютина, художница:
Я участвовала в первой выставке. Это был удивительный опыт. Моя работа была приобретена с выставки, и это, конечно, вдохновляет и мотивирует.

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику-9

Ольга Клип, куратор проекта:
За годы реализации проект показал, что еще и зрителей намного больше, чем мы привыкли видеть на выставочных площадках.

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику-12

# Выставки в Минске # общество # Карина Малютина # Ольга Клип # Фотофакт

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