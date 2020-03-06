«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику

Новости Беларуси. «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» – четвертая Всебеларусская выставка искусства начала прием работ на Некрасова, 3, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» – четвертая Всебеларусская выставка искусства начала прием работ на Некрасова, 3, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 14 залах Национального центра современных искусств царит полное смешение стилей и направлений, а все потому, что поучаствовать может каждый. И профессиональный живописец и начинающий художник могут принести свою работу до конца недели. Победителя выберут зрители. Лучший художник получит право на персональный павильон для выставки в 2021 году.
Карина Малютина, художница:
Я участвовала в первой выставке. Это был удивительный опыт. Моя работа была приобретена с выставки, и это, конечно, вдохновляет и мотивирует.
Ольга Клип, куратор проекта:
За годы реализации проект показал, что еще и зрителей намного больше, чем мы привыкли видеть на выставочных площадках.