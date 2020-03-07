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ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету

07 марта 2020 11:46
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Новости мира. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространяться к лету. Подобный вариант развития событий стал бы настоящим чудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету-1

Специалисты ВОЗ говорят, что необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе. Организация признала вспышку заболевания эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету-4

За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Республике Корея, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах.

ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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