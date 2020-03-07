ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету

Новости мира. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространяться к лету. Подобный вариант развития событий стал бы настоящим чудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты ВОЗ говорят, что необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе. Организация признала вспышку заболевания эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.