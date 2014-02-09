Солигорская детская школа искусств: почему таланты сюда притягивает как магнитом?

Новости Беларуси. В центре внимания «Центрального региона» на СТВ Солигорская детская школа искусств.

Это не концерт, а обычная репетиция. Впрочем, все ученики находятся в постоянном предвкушении триумфов и аншлагов. Для этого - частые выступления, конкурсы, многочисленные победы.

Одно из последних весомых достижений - гран-при на V Международном форуме искусств «Рождественские встречи в Европе-2013». Он проводился в Братиславе и Вене с 4 по 9 декабря. С высокой наградой в Солигорск вернулся образцовый детский эстрадный оркестр детской школы искусств под руководством Леонида Карташова. О творческом союзе участников этого коллектива смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.