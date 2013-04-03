Солигорск пытается решить проблему нехватки мест в школах и детских садах

Новости Беларуси. Новый учебный год для многих солигорских школьников и дошколят начнется в новых стенах. Комплекс детский сад-средняя школа уже возвышается над землей на два этажа. К августу стройку должны закончить.

Школа-сад станет очередным шагом в решении проблемы острой нехватки мест для детей в образовательных учреждениях. Особенно дошкольных.

Комплекс окружен новостройками, сразу 2 микрорайона растут прямо на глазах. Специалисты подсчитали: скоро здесь поселится около 1,5 тысячи детей.

Сейчас это только строительная площадка, но уже 1 сентября этого года жители нового микрорайона приведут сюда своих детей: кто-то в сад, а кто-то в школу. Срок на возведение комплекса очень короткий, но специалисты убеждены, что успеют.

Проект комплекса повторного применения: аналогичное учреждение построено в Боровлянах Минского района.

Игорь Цыбулько, начальник отдела образования Солигорского райисполкома:

Конечно, школы перегружены. В одной – 1800 детей обучается, в другой – 1500. Большая проблема по обеспечению детей дошкольными учреждениями. На сегодняшний день 115% детей по отношению к численности мест в детских садах.

Школа на 720 мест, детский сад на 230 частично решат местную проблему. Финальным аккордом станет 2014 год – появится еще один детский сад, рассчитанный на 330 мальчиков и девочек, который полностью снимет вопрос обеспечения детей местами в детсадах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.