Самые востребованные авиарейсы у белорусов - в Россию

Новости Беларуси. Расстояние между Минском и Москвой стюардессе Наталье Кудряшовой порой приходится преодолевать несколько раз в сутки. Ведь в небе это всего чуть больше часа. Несмотря на то, что, география авиарейсов отечественного перевозчика постоянно расширяется, самыми востребованными и популярными направлениями остаются российские города.

Без неба и самолетов эта девушка жизни не представляет. Стюардесса Наталья летает уже 5 лет. Между воздушными командировками плавающие выходные. Вечером в Тель-Авив. А еще вчера успела дважды за день приземлиться в Москве. Рейсы к соседям самые близкие не только по расстоянию, но и по духу.

Дома всегда «чемоданное» настроение. Чемодан с собой, даже если до Москвы всего час полета. Вдруг вылет задержит нелетная погода.

Среди сувениров на авиатематику на почетном месте — форма. Одежду для бортпроводников белорусских авиалиний шили в России. Стюардессам эта «неземная» красота пришлась по вкусу.

Наталья облетала уже полмира, но чаще всего приходится бывать в России. География полетов постоянно расширяется. Белорусские лайнеры летают от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска. А с конца апреля расписание полетов пополнит Самара.

Наталья Кудряшова, бортпроводник «Белавиа»:

Охватываем мы Российскую Федерацию нормальными темпами. И пассажиропоток большой. Российское направление, наверное, для нас самое такое выгодное.

Единственное пожелание российских бизнес-пассажиров — не опаздывать. Кстати, по статистике аэропорта «Домодедово» рейсы белорусского перевозчика самые пунктуальные.

Пункт назначения мечты Натальи — Олимпийские Сочи. Стюардесса надеется, что между рейсами успеет поболеть и за белорусских, и за российских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.