Соколы-пустельги оккупировали бресткие многоэтажки (ФОТО+ВИДЕО)

Эти хищные птицы, близкие родственники соколов, занесены в Красную книгу.

В городе над Бугом гнездится около 40-ка пар. Больше всего их привлекает центр города.

Вооружившись биноклем, брестские орнитологи обследуют крыши многоэтажек. На этот раз удача – на высотке высадился необычный десант. И судя по всему, здесь он надолго. Краснокнижник сокол-пустельга свил гнездо. Вот орнитологи достают одного, второго, на удивление, пятого птенца.

Вот он птенец знаменитой пустельги. Совсем маленький. И судя по всему, людей видит впервые. Когда подрастет, станет настоящим помощникам в сельском хозяйстве. Взрослая особь только за летний сезон съедает до 1000 вредителей.

В полете эту птицу отличает способность «зависать» в одной точке, как вертолёт, при этом она высматривает добычу. Голыми руками пустельгу точно не возьмешь.

Задача орнитологов пересчитать пернатое пополнение и по возможности окольцевать. Еще несколько лет назад ситуацию, когда в белорусском городе гнездится пустельга, назвали бы уникальной. Сегодня все больше соколов желают получить городскую прописку.

— Изначально гнездился в природе — леса, луга. Сейчас пошел процесс «урбанизации», когда птицы стали селиться в вентиляционных шахтах. Устанавливая гнезда, мы способствуем увеличению, — Денис Китель, председатель западно-полесского отделения ОО «Ахова птушак»

— В Бресте орнитологи нашли примерно 40-50 пар, — Александр Минич, активист западно-полесского отделения ОО «Ахова птушак»

Жители этой многоэтажки давно обратили внимание на странные трели по утрам. А грызунов, как будто ветром сдуло. После обследования крыши ситуацию прояснили орнитологи. А жильцы даже обрадовались такому соседству.

Сегодня в Беларуси насчитывается 1200 пар этих пернатых. Орнитологи призывают не боятся соколиного соседства. А чтобы горожане нового соседа знали в лицо — издали специальные буклеты.