Грузинские семьи в Гродно — Беларусь стала второй родиной (ВИДЕО)

Семью Каландия обстоятельства заставили покинуть историческую родину ещё в начале 90-х.

Сомнений куда поехать не было изначально. Старые друзья пригласили в Беларусь.

— Сначала конечно тяжело было. Никого не знали. Но слава богу, мы такой народ, что сразу подружились с местными людьми. Дети, так с первого класса здесь начали ходить в школу. Теперь сын на третьем курсе, дочка на четвёртом. Так что для моих детей и для меня Беларусь вторая Родина, — говорит Маквала Каландия, жительница Гродно.

Три брата со своими семьями приехали попытать счастья на новом месте 13 лет назад. Вместе получили статус беженцев, вместе устроились на работу. Даже съёмную квартиру и ту делят на троих. Сейчас говорят женщины, главная цель — обзавестись собственным жильём. А то многочисленных друзей негде принимать.

— Практически и не бывает чтобы мы в кругу семьи ужинали, или обедали. Мы всегда любим, если приготовить — так угостить, — говорит Гюли Каландия.

Гостеприимность у грузинского народа всегда на первом месте. Среди гостей и белорусы, и русские, и украинцы. Искусные хозяйки, а их в семье Каландия целых три, на стол всегда подают национальные блюда.

— Самое основное и любимое блюдо для грузина, это сациви. Его может приготовить не любая хозяйка. Его трудно готовить, чтобы было вкусно. Настоящее, натуральное сациви делается из индейки, — рассказывает Гюли.

Находясь за тысячу километров от своей Родины, гродненские грузины духовную связь со своим народом сохранили. У старшей дочери Сафико, прожившей в Беларуси почти всю сознательную жизнь, даже предпочтения в музыке свои — национальные.

— Скучаем конечно. Жалко родительский труд, свои труды мы не жалеем. Там отец похоронен. Здесь маму потеряли. Словами передать это не возможно, — делится Гюли.

С Беларусью семейство Каландия связывает большие надежды. Дети планируют закончить университет, обзавестись семьями и уезжать никуда не собираются. Разве что на свою историческую Родину. И то в гости.