Лондон не желает возвращать Греции афинские реликвии

В Афинах открывается новый музей Акрополя.

Суперсовременный четырехэтажный комплекс, на строительство которого ушли годы, вместил тысячи экспонатов. Среди них — скульптурные украшения Парфенона и уникальная коллекция найденных на Акрополе статуй.

Новая экспозиция занимает площадь в 25 тысяч квадратных метров и оснащена самой современной техникой для обеспечения сохранности коллекции и ее безопасности.

Но среди экспонатов, как говорят в Греции, не достает самого ценного. Речь идет о так называемых «мраморах Парфенона». Скульптуры и фриз храма в XIX веке вывез английский дипломат лорд Элгин. Сейчас элгинский мрамор хранится в Британском музее.

Греция неоднократно обращалась в Лондон с просьбой вернуть реликвии, однако всякий раз получала отказ. Великобритания же настаивает, что «мраморы» находятся в Лондоне на законных основаниях.