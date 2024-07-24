«Сохранить перспективу на добрые отношения – важно». Дзиодзина о безвизовом въезде в Беларусь для европейцев

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Принято считать, что в ситуации, когда одна из сторон наносит удар, вторая реагирует симметрично. Справедливо сказать, что определенная доля логики в этом есть, и люди правда склонны встречно «отвешивать» по своим обидчикам. И каким бы ни показался обидным удар, людям нередко хочется отвечать больнее.
Механизм нарастания конфликта здесь очевиден, когда принцип реакции «зуб за зуб» лишь усугубляет ситуацию в отношениях. В то время как присутствие рядом другой стороны – это данность. И в любом разе взаимодействовать с ним придется. Потому качество реакции на обиду во многом определяет качество нашего неизбежного существования рядом в дальнейшем. Политика дальновидности заключается в том, насколько впоследствии нам в этом контексте будет комфортно и каким образом возможно себе обеспечить такие условия.
Когда наши соседи со стороны западных границ вводили запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами, то, вероятнее всего, ожидали симметричную реакцию, которая теоретически могла бы предполагать аналогичные ограничения на машины из ЕС или вовсе отмену безвиза. И если бы белорусы поступили в такой парадигме, то опять же в теории это сильно могло бы ограничить приток гостей Беларуси из стран ЕС. И с точки зрения стратегии помогло бы западным странам опустить между белорусами и своими народами плотный занавес в пол, мимо которого «неудобной» информации о белорусском дружелюбии, открытости и умении благополучно выстраивать политику своего государства было бы сложнее.
Алена Дзиодзина:
Однако все это мечты теоретиков. Ведь по факту Беларусь поступила иначе, открыв безвизовый въезд для граждан из еще 35 стран Европы. И не ввела встречных ограничений на европейские номера. Если продолжать рассуждать с точки зрения тех политических стратегов со стороны Запада, кто желает и далее обострять отношения, они фактически сели в лужу со своими планами и теорией. Ведь раньше хотя бы процесс получение визы снижал поток гостей Беларуси из европейских стран. А теперь получается, что «добро пожаловать».
И если рассуждать уже с точки зрения выигрыша белорусов, увеличение потока туристов означает с одной стороны подспорье для экономики. А с другой – укрепление социальных взаимосвязей с иностранными гражданами и реалистичность представлений у них же про нас. Ведь в перспективе развития отношений Беларуси с другими странами этот эффект сарафанного радио способен стать хорошим заделом для взаимовыгодных отношений на более высшем уровне: дипломатическом и экономическом. Потому как войны рано или поздно подходят к концу, а представители власти меняются.
Вероятно, что и асимметричный поступок белорусской стороны исходил из тех соображений, что когда-нибудь все-таки будет мир, сохранить перспективу на добрые отношения – важно.
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