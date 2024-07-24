«Сохранить перспективу на добрые отношения – важно». Дзиодзина о безвизовом въезде в Беларусь для европейцев

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Принято считать, что в ситуации, когда одна из сторон наносит удар, вторая реагирует симметрично. Справедливо сказать, что определенная доля логики в этом есть, и люди правда склонны встречно «отвешивать» по своим обидчикам. И каким бы ни показался обидным удар, людям нередко хочется отвечать больнее.

Механизм нарастания конфликта здесь очевиден, когда принцип реакции «зуб за зуб» лишь усугубляет ситуацию в отношениях. В то время как присутствие рядом другой стороны – это данность. И в любом разе взаимодействовать с ним придется. Потому качество реакции на обиду во многом определяет качество нашего неизбежного существования рядом в дальнейшем. Политика дальновидности заключается в том, насколько впоследствии нам в этом контексте будет комфортно и каким образом возможно себе обеспечить такие условия.

Когда наши соседи со стороны западных границ вводили запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами, то, вероятнее всего, ожидали симметричную реакцию, которая теоретически могла бы предполагать аналогичные ограничения на машины из ЕС или вовсе отмену безвиза. И если бы белорусы поступили в такой парадигме, то опять же в теории это сильно могло бы ограничить приток гостей Беларуси из стран ЕС. И с точки зрения стратегии помогло бы западным странам опустить между белорусами и своими народами плотный занавес в пол, мимо которого «неудобной» информации о белорусском дружелюбии, открытости и умении благополучно выстраивать политику своего государства было бы сложнее.