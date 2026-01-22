«Согрей теплом!» Горячее питание доставляют работникам ЖКХ, убирающим снег в Минске

После обильных снегопадов, когда на улицы белорусских городов вышли более 20 тысяч работников жилищно-коммунального хозяйства, на смену стихии пришли крепкие морозы. И именно в эти дни Федерация профсоюзов Беларуси проводит акцию «Согрей теплом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в столичном Парке писателей, коммунальщикам доставили горячие обеды. Для людей, которые часами работают на морозе, это приятная поддержка и знак искренней благодарности. На прошлой неделе акция прошла во всех регионах страны, а теперь ежедневно охватывает разные точки Минска.

Нина Сурмач, работник ПКУП «Минскзеленстрой»: В этом году, конечно, зима очень снежная, поэтому нет, профсоюзы в стороне не остаются. Они нам спецодежду хорошую дают, это раз. Начальник наш тоже с нами, очень хорошо относятся к нам. Нормально работать, сами знали, куда шли. Работу не выбирают. Нам работа нравится на свежем воздухе, во-первых. Никто не болеет у нас.

Лариса Гордон, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания:

Героями борьбы со стихией, безусловно, являются работники жилищно-коммунального хозяйства. У них работа сложная не только зимой, но и в другие времена года. Летом, помимо прочей работы, это и борьба с травой, покосы постоянные. Осенью это борьба с уборкой листвы. Ну и сейчас зимой борьба со снежной стихией. И помимо этой борьбы им приходится бороться еще и с морозами, в холодное время работать. Безусловно, профсоюз не мог остаться в стороне.

Накануне профсоюзы поддержали работников в Михайловском сквере, а сегодня, 22 января, помощь получат бригады еще на пяти объектах столицы. Акция «Согрей теплом» – это не только забота о тех, кто убирает снег, но и признание их труда, который делает город чистым и уютным даже в самые суровые зимние дни.