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Какие дороги перекроют в Минске с 9 по 13 сентября?

09 сентября 2010 06:51
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Дорогу перекроют в связи с капитальным ремонтом проезжей части на участке от проспекта Независимости до улицы Кедышко с 22.00 9 сентября до 5.00 10 сентября, а затем и с 22.00 10 сентября до 5.00 11 сентября.На улице Одинцова на участке от улицы Тимошенко до улицы Якубовского - с 8.00 11 сентября до 8.00 12 сентября и на участке от улицы Якубовского до улицы Лобанка - с 8.00 12 сентября до 8.00 13 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
# общество

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