Социальные ролики с полезными рекомендациями для велосипедистов подготовила ГАИ

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова. Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Велосипедистам нужно помнить о правилах. Необходимо помнить, что двигаемся мы по велодорожке, в случае отсутствия – по обочине, по тротуару и по пешеходной дорожке, но опять-таки напоминаем о том, что в этой ситуации пешеход будет иметь преимущество. Каждый велосипедист должен понимать, что это территория, по которой преимущественно передвигается пешеход, и он должен быть взаимно вежлив и внимателен в этой части.

Мы с Минским велосипедным обществом сделали проект, который направлен на безопасность и на популяризацию велодвижения в столице. Столичная ГАИ поддерживает инициативу именно популяризации велодвижения в столице. В этой связи мы подготовили наружную рекламу и я думаю, что она распространена в настоящее время в Минске, горожане смогут ее наблюдать. Мы подготовили несколько социальных роликов, которые направлены на телеканалы. Мы обращаемся с такой просьбой: их посмотреть, они очень полезны, там есть очень полезные рекомендации для велосипедистов: как обезопасить себя. Очень простым языком все рассказано.