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Социальная выставка-ярмарка для старшего поколения «50 плюс» пройдет с 7 по 10 ноября в минском Дворце искусств

31 октября 2012 17:45
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Новости Беларуси. «50 плюс». Социальная выставка-ярмарка для старшего поколения пройдет с 7 по 10 ноября в минском Дворце искусств. Посетители смогут проконсультироваться у юристов и психологов, послушать лекции известных врачей, принять участие в оздоровительных мастер-классах. Любители активного образа жизни найдут информацию об экскурсиях, работе тренажерных залов и бассейнов.

В программе выставки – концерт советской песни, встречи с писателями и музыкантами, дефиле модных нарядов и причесок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Цель нашей социальной выставки-ярмарки – это привлечь население Минска элегантного возраста и показать им, что жизнь после 50 только начинается, показать, какими возможностями и чем они могут воспользоваться.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика

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