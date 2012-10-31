Социальная выставка-ярмарка для старшего поколения «50 плюс» пройдет с 7 по 10 ноября в минском Дворце искусств

Новости Беларуси. «50 плюс». Социальная выставка-ярмарка для старшего поколения пройдет с 7 по 10 ноября в минском Дворце искусств. Посетители смогут проконсультироваться у юристов и психологов, послушать лекции известных врачей, принять участие в оздоровительных мастер-классах. Любители активного образа жизни найдут информацию об экскурсиях, работе тренажерных залов и бассейнов.

В программе выставки – концерт советской песни, встречи с писателями и музыкантами, дефиле модных нарядов и причесок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Цель нашей социальной выставки-ярмарки – это привлечь население Минска элегантного возраста и показать им, что жизнь после 50 только начинается, показать, какими возможностями и чем они могут воспользоваться.