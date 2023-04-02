Социальная справедливость по-белорусски. О росте зарплат, безработице и накоплении пенсий поговорили с Ириной Костевич

О том, что значит социальная справедливость по-белорусски, поговорили с гостьей программы «Неделя» Ириной Костевич, министром труда и соцзащиты Беларуси. Как изменятся зарплаты бюджетников в 2023-м? Ольг Коршун, СТВ:

Президент традиционно в послании много внимания уделял социальной сфере, в том числе и держит в фокусе своего внимания зарплаты. Как в этом году изменятся зарплаты бюджетников, исходя из того, что сегодня действительно сохраняется вот эта сложная мировая конъюнктура?

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Вы правильно сказали, что глава государства ежегодно на Послании поднимает этот вопрос, но отправной точкой у нас была программа социально-экономического развития страны, которая определила вектор по росту заработной платы среди работников бюджетной сферы. И ежегодно последовательно мы двигаемся по росту заработной платы. Мы прямо с начала года сделали главный шаг – рост базовой ставки. Это главный, основной элемент заработной платы в бюджетной отрасли. Рост был обеспечен на 7,5 %, но это не последний шаг, предусматривается в текущем году поэтапное повышение базовой ставки, в среднем планируем больше 10 %. В прошлом году мы приняли ряд нормативно-правовых ведомственных актов, которые ввели дополнительные стимулирующие выплаты. В этом году мы еще расширили пакет этих выплат. И где-то около 970 миллионов в текущем году будут направлены только на стимулирующие выплаты, из них 350 миллионов – только на новые. А вообще такой бюджетный портфель на заработную плату, Фонд оплаты труда, это 15,6 миллиарда рублей, которые будут направлены на выплату заработной платы и на ее рост. Накопление пенсии и безработица: что происходит на рынке труда? Ольга Коршун:

У нас в стране действует такой новый механизм накопления пенсии. Сколько уже белорусов уже воспользовались такой возможностью отложить на старость дополнительно?

Ирина Костевич:

Действительно, с 1 октября прошлого года стартовал этот новый механизм, как я его называю, механизм для будущих пенсионеров. Откликнулись, народ пошел. И мы сегодня уже имеем более 14 тысяч договоров на нашу накопительную добровольную пенсию, как мы ее сейчас называем «три плюс три». Главное, что государство выполняет свои обязательства сохранности этих накоплений, здесь льготное налогообложение. Но есть такой момент возможности наследования этой суммы. Есть такой формат, с выходом на пенсию либо в течение пяти лет забираешь, либо десяти, больше берут сразу с выходом на пенсии в течение пяти лет использовать эти ресурсы на улучшение, повышение качества своей жизни на пенсии. Ольга Коршун:

Наши оппоненты часто критикуют нас, казалось бы, за позитивную вещь, в том, что уровень безработицы в нашей стране действительно низкий. Так вот, что сегодня происходит на рынке труда с учетом и тех призывов, которые звучат на Западе, мол, давайте введем еще больше санкций, чтобы наши предприятия загнулись, люди лишились работы и так по накатанной.

Ирина Костевич:

Конечно, наблюдается, на мой взгляд, такая отрицательная динамика по занятым в экономике. Мы сокращаемся. Но есть два фактора, которые оказывают влияние: фактор демографический и экономический. С учетом все-таки той негативной санкционной политики, которая проходит сейчас в Беларуси, бизнес стал активно оптимизировать свои процессы. И это нормально – каждый считает свою заработанную копеечку. Но каких-то глобальных, серьезных проблем на рынке труда нет. Уровень безработицы – 3,8 %. Это здоровый уровень безработицы сегодня, который позволяет найти себе рабочее место, при этом конкурировать на рынке труда. Количество вакансий держится на одном и том же уровне на протяжении ряда лет – это около 100 тысяч вакансий. И мы переформатировали работу служб занятости, если мы ранее работали исключительно с человеком, оказание и содействие в поиске работы, то сегодня мы развернули свой вектор и на нанимателя. Ольга Коршун:

А есть по регионам какая-то раскладка? Какой регион больше всего нуждается в рабочих местах, где самый высокий уровень безработицы?

Ирина Костевич:

Страна небольшая, и существует мобильность трудовых ресурсов. Поэтому здесь таких акцентов особых я бы не расставляла, но вместе с тем есть озабоченность по Гродненскому региону, по Могилевскому, но обеспеченность кадрами сегодня, если срез сделать на уровне страны, то это 97,5 %. Это достаточно хороший уровень обеспеченности кадрами. Санкции на спорт: будет ли Беларусь отстаивать права своих паралимпийцев? Ольга Коршун:

Сегодня мировое сообщество враждебно настроена еще и к нашим спортсменам, в том числе и паралимпийцам. И видим, что им просто блокируют доступ к международным стартам, но мы знаем, то для спортсмена соревнования – это жизнь, в том числе это их зарплата. Будет ли Беларусь как-то отстаивать права наших паралимпийцев на международном уровне?

Ирина Костевич:

То, что сегодня происходит по отношению к нашим паралимпийцам, конечно, полный абсурд. Мы говорим сегодня, что такое спорт, спорт всегда был вне политики. Акцию, которую мы запустили в конце года, когда каждый белорус мог сказать: мы против, против изоляции наших паралимпийцев. Мне кажется, все-таки где-то это сработало – капало, капало, капало. И то, что сегодня Международный олимпийский комитет открыл глаза и стал слышать, что говорят люди, есть некое понимание и потепление в этих отношениях. Я надеюсь, что мы все-таки будем услышаны и действительно наши паралимпийцы достойно будут выступать на всех международных площадках. Самое главное, у них есть очень хорошие результаты. Этими ребятами мы можем только гордится. Ольга Коршун:

То есть все-таки есть надежда? Ирина Костевич:

Есть, да.