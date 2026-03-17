Прямой эфир

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки

17 марта 2026 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские заправки стали «островком стабильности» на фоне энергетического кризиса в Европе. Причина – остановка поставок нефти с полыхающего Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока цены на топливо в Евросоюзе бьют рекорды, а страны Прибалтики и Польша вводят ограничения, водители из соседних государств устремляются через границу, чтобы заправиться по доступной цене.

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки-2

Недавний запрет Вильнюса на ввоз топлива в баках для фур из России и Беларуси только подтверждает масштаб проблемы. Слишком уж активно водители сливали дизель местным по ценам ниже рыночных. Так, в Литве литр солярки уже перевалил за 2 евро. Это почти 7 белорусских рублей по текущему курсу. У нас за литр – 2 рубля 60 копеек.

Прибалтийские водители заявляют, что разница от заправки бака легковушки с лихвой покрывает дорогу и сборы, оставляя в кармане полсотни евро. Вопрос экономии стоит остро. Согласно данным соцопроса, рост цен на топливо в стране ощутили 8 из 10 латвийцев. 

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки-4

Можно было бы сделать эти цены пониже. Дать людям какую-то скидку. Но что поделать? 

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки-6

Все плохо. Ну да, что тут думать. Мы ни на что повлиять не можем. 

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки-8

– Спасибо сами понимаете кому. 
– Кому?
– Ну как, а вы не знаете, кто войну начал? И почему цены выросли?

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки-10

В Польше ситуация чуть мягче, чем в Прибалтике, но тоже безрадостная. Дизель там всего на 15 центов дешевле. Однако у поляков есть важный бонус. Через границу с Беларусью можно провезти канистру на 10 литров. И поляки этим активно пользуются. 

Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки-12

В соцсетях распространяется видео, где польский водитель буквально не скрывает радости, заправляя свой автомобиль по 3 злотых за литр топлива в Беларуси. Для сравнения: на польских АЗС цена около 8 злотых. По всей Европе ситуация с бензином остается критической: в Нидерландах, Франции, Германии и Бельгии цены превысили 2,5 евро за литр.

# Цены на бензин # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Фундамент национальной экономики – в Беларуси построят 48 новых МТК и более 500 профилакториев для телят
17 марта 2026 17:28

Фундамент национальной экономики – в Беларуси построят 48 новых МТК и более 500 профилакториев для телят

От робототехники до прямого авиарейса. Юрий Селиверстов рассказал об итогах визита в Пермский край
17 марта 2026 17:21

От робототехники до прямого авиарейса. Юрий Селиверстов рассказал об итогах визита в Пермский край

В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси
17 марта 2026 17:14

В Нацбанке рассказали о ключевых новшествах в лизинговой деятельности в Беларуси