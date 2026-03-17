Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки
Белорусские заправки стали «островком стабильности» на фоне энергетического кризиса в Европе. Причина – остановка поставок нефти с полыхающего Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока цены на топливо в Евросоюзе бьют рекорды, а страны Прибалтики и Польша вводят ограничения, водители из соседних государств устремляются через границу, чтобы заправиться по доступной цене.
Недавний запрет Вильнюса на ввоз топлива в баках для фур из России и Беларуси только подтверждает масштаб проблемы. Слишком уж активно водители сливали дизель местным по ценам ниже рыночных. Так, в Литве литр солярки уже перевалил за 2 евро. Это почти 7 белорусских рублей по текущему курсу. У нас за литр – 2 рубля 60 копеек.
Прибалтийские водители заявляют, что разница от заправки бака легковушки с лихвой покрывает дорогу и сборы, оставляя в кармане полсотни евро. Вопрос экономии стоит остро. Согласно данным соцопроса, рост цен на топливо в стране ощутили 8 из 10 латвийцев.
Можно было бы сделать эти цены пониже. Дать людям какую-то скидку. Но что поделать?
Все плохо. Ну да, что тут думать. Мы ни на что повлиять не можем.
– Спасибо сами понимаете кому.
– Кому?
– Ну как, а вы не знаете, кто войну начал? И почему цены выросли?
В Польше ситуация чуть мягче, чем в Прибалтике, но тоже безрадостная. Дизель там всего на 15 центов дешевле. Однако у поляков есть важный бонус. Через границу с Беларусью можно провезти канистру на 10 литров. И поляки этим активно пользуются.
В соцсетях распространяется видео, где польский водитель буквально не скрывает радости, заправляя свой автомобиль по 3 злотых за литр топлива в Беларуси. Для сравнения: на польских АЗС цена около 8 злотых. По всей Европе ситуация с бензином остается критической: в Нидерландах, Франции, Германии и Бельгии цены превысили 2,5 евро за литр.