Высокие цены на бензин в Прибалтике и Польше вынуждают водителей ехать на белорусские заправки

Пока цены на топливо в Евросоюзе бьют рекорды, а страны Прибалтики и Польша вводят ограничения, водители из соседних государств устремляются через границу, чтобы заправиться по доступной цене.

Белорусские заправки стали «островком стабильности» на фоне энергетического кризиса в Европе. Причина – остановка поставок нефти с полыхающего Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавний запрет Вильнюса на ввоз топлива в баках для фур из России и Беларуси только подтверждает масштаб проблемы. Слишком уж активно водители сливали дизель местным по ценам ниже рыночных. Так, в Литве литр солярки уже перевалил за 2 евро. Это почти 7 белорусских рублей по текущему курсу. У нас за литр – 2 рубля 60 копеек.

Прибалтийские водители заявляют, что разница от заправки бака легковушки с лихвой покрывает дорогу и сборы, оставляя в кармане полсотни евро. Вопрос экономии стоит остро. Согласно данным соцопроса, рост цен на топливо в стране ощутили 8 из 10 латвийцев.