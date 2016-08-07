Собрать ребёнка в школу будет стоить от 200 рублей

Новости Беларуси. С распродаж школьной формы начала торговля Минска сезон подготовки к новому учебному году. Полсотни магазинов и универмагов открыли специализированные секции и отделы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кто-то с азартом уже не один час перебирает наряды, а кому-то никакая обновка не заменит виртуальную реальность. У кого-то и вовсе от волнения глаза на мокром месте.

Артур, первоклассник:

Школа – это серьезно, и надо выглядеть серьезно!

Артур спокойно, по-мужски терпит все примерки. Больше переживает мама. Не каждый день собираешь сына в первый класс.

Мама Артура:

Такие вещи, как костюм, рубашки, брюки… Хочется, что бы всё было фабричное. Чтобы всё было крепенько, надежно.

До 1 сентября – месяц, а за ассортимент торговым сетям уже можно поставить крепкую десятку. Только в Минске товары для школьников предлагают порядка 400 магазинов. Плюс несколько десятков школьных базаров.

Какие новинки? И что выбирают школьники в этом году? На шопинг отправляемся вместе с певицей Венерой и её дочкой. Рядна пойдет в 6 класс.

Венера, певица:

Тебе нравится плиссе?

Рядна, шестиклассница:

Нет, у нас у половины класса!

Венера:

А, ну, ясно. Мы же любим индивидуальность.

С первых минут становится ясно: вкусы мамы и дочки расходятся кардинально.

Рядна:

Мама выбирает только элегантное. Я хочу, чтоб было что-нибудь простенькое, чтоб было удобно.

Венера:

Зато посмотри, какая леди. Но как ты стоишь? Конечно, это не леди.

Такие оживленные дискуссии детей и их родителей, пожалуй, возле каждого стеллажа.

И спорить есть о чём. И как тут сразу определиться, когда только одежды более 500 новых моделей. У мальчиков хит продаж – льняная рубашка с вышивкой. У маленьких модниц – сарафаны с ажурной спинкой и платья со съемным воротником.

Ирина Макаревич, заместитель заведующего секцией «Детский мир»:

Хит сезона – изделия с яркими молниями. Мальчики тоже хотят быть модными. Новинка этого сезона – трикотажный жакет с интересными налокотниками.

Костюм для мальчика можно подобрать от 40 до 60 рублей. В том же пределе и форма для девочки. Нарядные блузы – 40, сарафаны и платья – порядка 60. Туфли как для девочек, так и для мальчиков – от 40 рублей.

Есть варианты для тех, кто не хочет тратить время на походы по магазинам. К примеру, в 101 столичной школе все младшие классы одели в одном стиле. Форму родители купили централизовано, причём без торговой наценки. Идею подхватили ещё 40 учебных заведений.

Светлана Главацкая, директор средней школы №101 Минска:

Ребёнок больше думает, как отдохнуть, а не как искать школьную форму. Эти модели одежды дают возможность детям выделяться: под сарафанчик надеть, например, гольфик. А кто-то наденет кофточку.

А фломастеры на вкус и цвет всё-таки разные. В лабиринте выбора школьных принадлежностей можно и заблудиться.

Илона Волынец, СТВ:

Самое волнительное, пожалуй, – отправить в школу первоклассника. Важно ничего не забыть. Но родителям можно не бегать по всему отделу канцтоваров в поисках какой-нибудь мелочи, точилки или карандашей. Производители обо всем позаботились. Вот, пожалуйста, всё в одном комплекте – набор для первоклассника!

Для каждого класса такие комплекты ещё не придумали. Поэтому соберём минимальный набор канцтоваров, которые пригодятся любому школьнику.

Итак: тетради, ручки, карандаши, папка, пенал, клей, бумага для рисования, краски. Итого, в среднем от 35 до 50 рублей.И, наконец, сам рюкзак. Самый простой – 35 рублей.

Портфель с ортопедической спинкой в комплекте с пеналом и мешком для спортивной формы – 180.

Ольга Калиновская, продавец-консультант:

Дети любят все яркое, красочное. В этом сезоне мы сделали акцент на любимых героях детей. Они очень довольны, с удовольствием берут все наборы.

Покупательница:

У нас было все однообразное, а сейчас глаза разбегаются: не знаешь, на чём остановить свой выбор.

Рассрочки и акции, по традиции – скидки для многодетных семей. И ещё приятный бонус, который сэкономит время и деньги родителей: один из столичных универмагов предлагает бесплатную подгонку школьной формы по фигуре.

Пора определить Х в нашем уравнении.

Итак, полная экипировка школьника (а это деловой костюм, туфли, спортивная одежда и обувь, рюкзак и канцтовары) в среднем будет стоить от 200 рублей.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Кого-то скачка цен не произошло. То есть наш производитель в данном случае, я считаю, достаточно адекватные цены предлагает. И торговля для того, чтобы сделать этот товар доступным, применят торговую надбавку до 30% и проводит различные акции, скидки.

А мы тем временем вернёмся в примерочную, где один за другим меняет образы шестиклассница Рядна.

Венера:

Колготки хорошие, плотные, и будешь Шанель!

Кто-то выбирает свой первый в жизни костюм. А кому-то так не терпится всё начать с чистого листа. И не важно, какого цвета будут карандаши и ручки, главное – с каким смыслом ими будут выводить буквы.