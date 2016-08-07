Официальные маршруты для гостей столицы и культовые тусовочные места Минска – экскурсия от СТВ
Новости Беларуси. В Рио ежегодно приезжает полтора миллиона туристов. Свой туристический потенциал стремится развивать и Минск. Правда, в столице всего два десятка турфирм, чья основная специализация въездной туризм.
Для сравнения, выездным на начало года занималось почти полтысячи предприятий. При этом удельный вес Минска в республиканском объеме экспорта туруслуг составляет больше половины – 52%. Город начал продвигать вои возможности для привлечения гостей в социальных сетях. Заметно прибавилось туристов из дальних стран.
Корреспондент программы «Неделя» на СТВ прошлась по официальным маршрутам для гостей столицы и культовым тусовочным местам Минска.
Анастасия Винчо, СТВ:
Минск – это город с многовековой историей. Поверьте, каждое вот это здание хранит немало секретов. В следующем году город отпразднует свое 950-летие. Кстати, а вы знаете в каком году первое упоминание города Минска? – 1067 год. Но на этом мои знания в истории заканчиваются. Надеюсь, эта экскурсия, которая сейчас здесь произойдет, их пополнит!
Бесплатная прогулка по страницам городской истории началась в 7 часов. Интересные факты ...
Дмитрий Монич, экскурсовод:
В 1599 году город Минск получает свой герб.
…ежеминутно утоляли любопытство слушателей.
Турист:
Интересно послушать, особенно про Свято-Духов монастырь. Оказывается, что когда-то он католическим был.
Спустя 15 минут людей становится еще больше.
Речь заходит о торговле.
Дмитрий Монич, экскурсовод:
Это были международные ярмарки. Сюда съезжались купцы с Запада и Востока.
Слова экскурсовода подтверждают и историки.
Турист:
Я сама историк, но все равно новое есть. Он рассказывает очень подробно.
По улочкам Верхнего города мы гуляли около часа. Навигацию в прошлом белорусской столицы обновили около двух сотен гостей.
Анастасия Винчо, СТВ:
Буквально в двух шагах продолжение программы. Классика у Ратуши уже стала традицией. И сейчас здесь музыканты играют ту же классику. Например, маленькая Маша играет произведения Паганини. Посмотрите, сколько людей слушает, ждет и поддерживает маленькую девочку!
Наша Маша тут же нашла поклонников. Причем под впечатлением не только белорусская публика.
Турист – корреспондент:
– Очень хорошая скрипачка, девочка Паганини играла.
– А вы не из Минска? По акценту слышу, что не из Беларуси
– Из Украины.
С этой сцены звучат и Моцарт, и Брамс, и Вивальди. Атмосферный город дарит отличное настроение.
Минчане – корреспондент:
Очень радует, что Минск в последние годы действительно оживает. Этого очень не хватало.
– Я тут упершыню, прыехаў паглядзець. Наступны раз з сямьёй прыеду.
– А адкуль вы ехалі?)
– З Уручча.
– Каля 17 кілометраў?!
– На ровары гэта проста!
– А вы сколько километров сегодня проехали?
– 15, наверное.
– А мужчина рядом 17 проехал!
– Он молодец!
Между тем, праздник у Ратуши начался еще днем. Здесь впервые прошли Дни польской культуры. Калейдоскоп интернациональных знакомств продолжат национальный грузинский праздник «Трилисоба», Дни корейской и украинской культур.
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я вижу, что жителям города и гостям столицы это интересно. Мы и в следующем году предложим диаспорам такое мероприятие. Надеюсь, что они будут поддержаны и найдут широкий отклик.
Летние вечера у Ратуши – это уже визитная карточка города. Опен-эйр в центре столицы каждую субботы собирает тысячи гостей.
О самой тусовочной улице Минска слышали все, слышим и мы сейчас на подходе...
Анастасия Винчо, СТВ:
Улица Зыбицкая взорвала Минск в прошлом году. Еще недавно таксисты попросту не знали, где она находится. А сейчас, посмотрите, сколько здесь людей. Здесь весело, интересно, атмосферно!
В толпе отдыхающих можно встретить туристов.
Беатрис Саседа, турист (Испания):
Очень чистый город. Очень красивый. Даже ночью здесь много солнечного света. Мне нравится эта улица.
Майкл Экпо, турист (Нигерия):
Мне нравится погода, мне нравятся люди. Они довольно миролюбивые. И да, это хорошее направление для туристов, чтобы провести мирные каникулы.
Девушек с девичника.
Минчанка:
Ой, нас снимают на камеру. Милый, я тебе перезвоню!
И людей с, пожалуй, самыми необычными предметами...
Минчанка:
Шарики – бонус к покупке отбойного молотка!
И, конечно, ночной Минск не обходится без уличных музыкантов.
Минчанин:
Это напоминает что-то, знаете, из других стран. У нас такого еще не было, и этот год, я думаю, выдался очень классным. Это лето запомнят все.
Мешают отдыхающим разве что машины. Авто движутся буквально бок о бок с толпой. Ограничить движение обещают в ближайшие дни. Улица станет полностью пешеходной. Тем не менее, музыка здесь не смолкает до самого утра. Минск — это город, наполненный жизнью. В эти улицы влюбляешься без памяти, и о них хочется узнать абсолютно все.
Анастасия Винчо, СТВ:
А завершить вечер можно небольшой прогулкой по набережной Свислочи. Это очень романтичное место. Вода, свет фонарей скользит по волнам. И знаете, Минск, он такой разный. Он культурный, он атмосферный, он с богатой историей!