Официальные маршруты для гостей столицы и культовые тусовочные места Минска – экскурсия от СТВ

Новости Беларуси. В Рио ежегодно приезжает полтора миллиона туристов. Свой туристический потенциал стремится развивать и Минск. Правда, в столице всего два десятка турфирм, чья основная специализация въездной туризм. Для сравнения, выездным на начало года занималось почти полтысячи предприятий. При этом удельный вес Минска в республиканском объеме экспорта туруслуг составляет больше половины – 52%. Город начал продвигать вои возможности для привлечения гостей в социальных сетях. Заметно прибавилось туристов из дальних стран. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ прошлась по официальным маршрутам для гостей столицы и культовым тусовочным местам Минска.

Анастасия Винчо, СТВ:

Минск – это город с многовековой историей. Поверьте, каждое вот это здание хранит немало секретов. В следующем году город отпразднует свое 950-летие. Кстати, а вы знаете в каком году первое упоминание города Минска? – 1067 год. Но на этом мои знания в истории заканчиваются. Надеюсь, эта экскурсия, которая сейчас здесь произойдет, их пополнит! Бесплатная прогулка по страницам городской истории началась в 7 часов. Интересные факты ... Дмитрий Монич, экскурсовод:

В 1599 году город Минск получает свой герб. …ежеминутно утоляли любопытство слушателей. Турист:

Интересно послушать, особенно про Свято-Духов монастырь. Оказывается, что когда-то он католическим был. Спустя 15 минут людей становится еще больше. Речь заходит о торговле. Дмитрий Монич, экскурсовод:

Это были международные ярмарки. Сюда съезжались купцы с Запада и Востока. Слова экскурсовода подтверждают и историки. Турист:

Я сама историк, но все равно новое есть. Он рассказывает очень подробно. По улочкам Верхнего города мы гуляли около часа. Навигацию в прошлом белорусской столицы обновили около двух сотен гостей.

Анастасия Винчо, СТВ:

Буквально в двух шагах продолжение программы. Классика у Ратуши уже стала традицией. И сейчас здесь музыканты играют ту же классику. Например, маленькая Маша играет произведения Паганини. Посмотрите, сколько людей слушает, ждет и поддерживает маленькую девочку! Наша Маша тут же нашла поклонников. Причем под впечатлением не только белорусская публика. Турист – корреспондент:

– Очень хорошая скрипачка, девочка Паганини играла.

– А вы не из Минска? По акценту слышу, что не из Беларуси

– Из Украины. С этой сцены звучат и Моцарт, и Брамс, и Вивальди. Атмосферный город дарит отличное настроение. Минчане – корреспондент:

Очень радует, что Минск в последние годы действительно оживает. Этого очень не хватало. – Я тут упершыню, прыехаў паглядзець. Наступны раз з сямьёй прыеду.

– А адкуль вы ехалі?)

– З Уручча.

– Каля 17 кілометраў?!

– На ровары гэта проста! – А вы сколько километров сегодня проехали?

– 15, наверное.

– А мужчина рядом 17 проехал!

– Он молодец! Между тем, праздник у Ратуши начался еще днем. Здесь впервые прошли Дни польской культуры. Калейдоскоп интернациональных знакомств продолжат национальный грузинский праздник «Трилисоба», Дни корейской и украинской культур. Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Я вижу, что жителям города и гостям столицы это интересно. Мы и в следующем году предложим диаспорам такое мероприятие. Надеюсь, что они будут поддержаны и найдут широкий отклик. Летние вечера у Ратуши – это уже визитная карточка города. Опен-эйр в центре столицы каждую субботы собирает тысячи гостей.