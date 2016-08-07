В день ВДВ десантники посетили социально-педагогические центры

Новости Беларуси. На неделе самые желанные для истинных защитников родины – Воздушно-десантные войска или «крылатая пехота», как их называют некоторые, отметили день рождения. Обычно в постсоветских странах 2 августа отслужившие в ВДВшники в тельняшках и голубых беретах собираются в городе, чтобы петь песни и скандировать: «Никто, кроме нас!» и «ВДВ — сила!»

В Беларуси десантники в свой день ещё устраивают праздники для воспитанников социально-педагогических центров, а также с готовностью рассказывают, почему их называют элитой вооруженных сил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.