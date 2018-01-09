Посольство США в Минске расширяет визовые услуги с 9 января 2018 года

С 9 января представительство будет принимать заявления от граждан Беларуси на визы еще нескольких категорий. Таким образом, документ на въезд в Штаты могут получить дипломаты, сотрудники международных организаций, журналисты и студенты. Изменения не коснулись туристов. Обратиться за визой в этом случае могут белорусы не младше 50 лет.