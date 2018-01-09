Прямой эфир

Посольство США в Минске расширяет визовые услуги с 9 января 2018 года

09 января 2018 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Посольство США в Минске расширяет список визовых услуг, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Посольство США в Минске расширяет визовые услуги с 9 января 2018 года-1

Посольство США в Минске расширяет визовые услуги с 9 января 2018 года-3

С 9 января представительство будет принимать заявления от граждан Беларуси на визы еще нескольких категорий. Таким образом, документ на въезд в Штаты могут получить дипломаты, сотрудники международных организаций, журналисты и студенты. Изменения не коснулись туристов. Обратиться за визой в этом случае могут белорусы не младше 50 лет. 

# общество # Шенгенская виза # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки
08 января 2018 20:49

В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки

Два бассейна в 2018 году появятся в Шабанах и Лошице
08 января 2018 20:38

Два бассейна в 2018 году появятся в Шабанах и Лошице

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»
08 января 2018 18:31

Житель Витебска через интернет пытался продать «Нулевой километр»