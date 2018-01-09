Дело о домашних родах с гибелью новорожденного будет пересмотрено 9 января в Витебске

Новости Беларуси. Пересмотр уголовного дела о домашних родах с гибелью ребенка начнется 9 января в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За причинение смерти по неосторожности 31-летняя мать осуждена на 6 месяцев лишения свободы в условиях поселения. Но вскоре мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Ее освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск. От помощи медиков и госпитализации она отказалась, поскольку уже имела положительный опыт родов на дому. Однако в этот раз новорожденная девочка задохнулась в околоплодных водах.

Попытки реанимировать малышку врачами скорой помощи и позже в роддоме не дали результата.