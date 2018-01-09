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Во Дворце Республики вручают премию «За духовное возрождение»: кто лауреаты

09 января 2018 15:07
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики начинают собираться те, кто совсем скоро получит заслуженные награды и премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики вручают премию «За духовное возрождение»: кто лауреаты-1

Церемония вручения по традиции проходит в рождественские дни. Как и прежде среди лауреатов люди, которые внесли большой вклад в развитие страны: артисты и музыканты, врачи и историки, священнослужители и спортсмены. Так, лауреатами премии «За духовное возрождение» стал Белорусский союз женщин, за сохранение духовных ценностей награду получат муфтий Мусульманского религиозного объединения и протоиерей Виктор Перегудов.

Во Дворце Республики вручают премию «За духовное возрождение»: кто лауреаты-4

Высоко оценили работу коллектива Национальной библиотеки за факсимильное воссоздание книжного наследия Скорины. Издание максимально точно воспроизводит книги первопечатника. В них сохранены все особенности шрифтов и гравюр. 21 книга Скорины уместилась в 20 томов.

Во Дворце Республики вручают премию «За духовное возрождение»: кто лауреаты-7

Без высокой награды не оставили также коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени  Александрова. На их счету тысячи спасенных жизней. Только в день команда профессионалов проводит около сотни операций.  

# общество # Премии правительства Беларуси # Фотофакт

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