Во Дворце Республики вручают премию «За духовное возрождение»: кто лауреаты

Новости Беларуси. Во Дворце Республики начинают собираться те, кто совсем скоро получит заслуженные награды и премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония вручения по традиции проходит в рождественские дни. Как и прежде среди лауреатов люди, которые внесли большой вклад в развитие страны: артисты и музыканты, врачи и историки, священнослужители и спортсмены. Так, лауреатами премии «За духовное возрождение» стал Белорусский союз женщин, за сохранение духовных ценностей награду получат муфтий Мусульманского религиозного объединения и протоиерей Виктор Перегудов.

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