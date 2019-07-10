Соболезнования родным и близким Виктора Громыко направил Президент Беларуси

Новости Беларуси. Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Ему было 96 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко. Ему было 96 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автор тематических картин, портретов, пейзажей, которые сейчас украшают коллекции многих музеев мира, в годы войны был подпольщиком. Это нашло отражение в творчестве.
Виктор Александрович в свое время возглавлял Союз художников, преподавал в Академии искусств. В Орше в его честь названа городская галерея.
Соболезнования родным и близким художника направил Президент Беларуси.
На 97 году ушёл из жизни народный художник Беларуси Виктор Громыко