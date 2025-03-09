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ХАМАС и Израиль могут скоро прийти к соглашению по заложникам

09 марта 2025 14:16
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Особый посланник США по вопросам освобождения заложников Адам Бойлер сообщил, что сделка по вопросу освобождения заключенных между Израилем и ХАМАС может быть заключена в течение ближайших недель. Об этом пишет РИА Новости.

ХАМАС и Израиль могут скоро прийти к соглашению по заложникам-1

Фото: pixabay

Он отмечает, что есть достаточно условий для сделки, которая устроит обе стороны и даст возможность освобождения всех пленных, а не только американских.

Ранее портал Axios сообщил, что администрация главы США Дональда Трампа ведет с ХАМАС прямые переговоры об освобождении заложников и прекращении конфликта.

# Международная политика

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