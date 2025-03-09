Иностранцы вывозят из Николаева советские секретные документы и чертежи

Интерес представителей скандинавских стран к советской документации и проектам, оставшимся в украинском Николаеве, крупнейшем центре кораблестроения. Об этом пишет РИА Новости.

Вывоз советской документации и чертежей производится для их использования в производстве.

В состав Николаевского кораблестроительного кластера входило три предприятия, выпускавшие военные корабли, в том числе авианосцы. Документы, в том числе под грифом «секретно», теперь передаются иностранцам.