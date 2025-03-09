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Иностранцы вывозят из Николаева советские секретные документы и чертежи

09 марта 2025 13:42
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Интерес представителей скандинавских стран к советской документации и проектам, оставшимся в украинском Николаеве, крупнейшем центре кораблестроения. Об этом пишет РИА Новости.

Иностранцы вывозят из Николаева советские секретные документы и чертежи-1

Фото: pixabay

Вывоз советской документации и чертежей производится для их использования в производстве.

В состав Николаевского кораблестроительного кластера входило три предприятия, выпускавшие военные корабли, в том числе авианосцы. Документы, в том числе под грифом «секретно», теперь передаются иностранцам.

# Международная политика

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