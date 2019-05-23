Свой шаг в парфюмерии: школьница из Слуцка синтезировала вещество с запахом сирени и победила в международном конкурсе

Полина Добровольская – ученица средней школы № 11 – победила в химической секции. Она исследовала вещество с устойчивым запахом сирени, которое используется в парфюмерии. Девушка получала его в течение трех этапов. Между тем, со всеми каверзными вопросами жюри во время конференции девочка тоже справилась на отлично.

Новости Беларуси. Слуцкая школьница получила диплом первой степени на зарубежных юношеских чтениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полина Добровольская, ученица Слуцкой средней школы № 11: Такие конференции необходимы, так как это подстегивает ребят делать какие-то новые проекты, развиваться и вообще заниматься исследовательской деятельностью, которая важна для новых открытий, впечатлений и просто даже для знакомства с новыми людьми.

Екатерина Акулович, учитель Слуцкой средней школы № 11:

Было приятно посмотреть на своих коллег, что и как они представляют.

Кстати, жюри отметило, что исследование Полины может стать в будущем курсовой работой и, возможно, воплотиться в жизнь.