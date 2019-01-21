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Снять с учёта стало легче: в Беларуси упростили правила регистрации автомобилей

21 января 2019 14:30
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Новости Беларуси. Очереди в МРЭО станут короче. В Беларуси упрощена регистрация транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Теперь снять свой автомобиль с учета, к примеру, для продажи, можно в любом городе Беларуси, независимо от места жительства владельца.

Снять с учёта стало легче: в Беларуси упростили правила регистрации автомобилей-1

А регистрируя новую машину, выпущенную в этом или прошлом году, и купленную в автосалоне, вообще не нужно предоставлять для осмотра. Номера выдаст автодиллер, при этом возможность за дополнительную плату выбрать красивое сочетание цифр сохраняется.

Нововведение касается и автомобилей, чьи идентификационные параметры совпадают с угнанным транспортом.

Снять с учёта стало легче: в Беларуси упростили правила регистрации автомобилей-4

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Раньше на эти автомобили, которые законно приобретены, в техпаспорте ставилась отметка «без права снятия с учета», и это доставляло ряд хлопот собственнику. Теперь никаких отметок в техническом паспорте ставиться не будет. Покупатель такого автомобиля уже на завтрашний день сможет его продать.

Снять с учёта стало легче: в Беларуси упростили правила регистрации автомобилей-7

Изменения в Положение о порядке государственной регистрации и учета транспортных средств – инициатива ГАИ. Такая возможность появилась после введения системы электронной регистрации транспортных средств.

# Автомобили # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

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