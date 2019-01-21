Снять с учёта стало легче: в Беларуси упростили правила регистрации автомобилей

Новости Беларуси. Очереди в МРЭО станут короче. В Беларуси упрощена регистрация транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения в механизме уплаты дорожного сбора в Беларуси: что известно о новом документе? Теперь снять свой автомобиль с учета, к примеру, для продажи, можно в любом городе Беларуси, независимо от места жительства владельца.

А регистрируя новую машину, выпущенную в этом или прошлом году, и купленную в автосалоне, вообще не нужно предоставлять для осмотра. Номера выдаст автодиллер, при этом возможность за дополнительную плату выбрать красивое сочетание цифр сохраняется. Нововведение касается и автомобилей, чьи идентификационные параметры совпадают с угнанным транспортом.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

Раньше на эти автомобили, которые законно приобретены, в техпаспорте ставилась отметка «без права снятия с учета», и это доставляло ряд хлопот собственнику. Теперь никаких отметок в техническом паспорте ставиться не будет. Покупатель такого автомобиля уже на завтрашний день сможет его продать.