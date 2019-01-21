Написать 10 предложений о том, как будет выглядеть Беларусь через 10 лет. Как участвовать в необычном конкурсе?

Беларусь будущего. Молодёжи предлагают написать, какой они видят свою страну через 10 лет. Министерство информации совместно с министерством образования проводит республиканскую акцию «Пишем книгу вместе». Первые строчки уже, наверняка, есть. Кто авторы? Какова цель проекта? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Людмила Быкова. Как возникла идея проведения такого конкурса? Людмила Быкова, консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:

Поскольку министерство образования в этом году стало соорганизатором Минской международной книжной выставки-ярмарки, было решено привлечь как-то молодёжь, обозначить Год малой родины в формате проведения выставки. Возникла идея проведения такого конкурса.

Кто участвует? Людмила Быкова:

Школьники и студенты. Ограничен ли полёт фантазии? Людмила Быкова:

Полёт фантазии неограничен, рамки одни – это должно быть 10 предложений. У нас уже поступило уже очень много работ. И просматривая, понимаем, что трудно будет выбрать победителя. Очень много участников, формат работ совершенно разный – это и проза, это и стихотворный формат изложен, русский и белорусский язык, оформление.

Какие преобладают работы? Людмила Быкова:

Школьники подходят очень творчески, начиная от оформления работы и заканчивая содержанием. У кого-то более так сжато, какие-то чёткие пожелания, у кого-то очень получается объёмная и развёрнутая работа. Какой будет страна через 10 лет? Обобщите или приведите пример. Людмила Быкова:

В основном, всё будет хорошо. Дети видят страну мирную, независимую, спокойную и развивающуюся.