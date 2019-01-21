Написать 10 предложений о том, как будет выглядеть Беларусь через 10 лет. Как участвовать в необычном конкурсе?
Беларусь будущего. Молодёжи предлагают написать, какой они видят свою страну через 10 лет. Министерство информации совместно с министерством образования проводит республиканскую акцию «Пишем книгу вместе». Первые строчки уже, наверняка, есть. Кто авторы? Какова цель проекта?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Людмила Быкова.
Как возникла идея проведения такого конкурса?
Людмила Быкова, консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Поскольку министерство образования в этом году стало соорганизатором Минской международной книжной выставки-ярмарки, было решено привлечь как-то молодёжь, обозначить Год малой родины в формате проведения выставки. Возникла идея проведения такого конкурса.
Кто участвует?
Людмила Быкова:
Школьники и студенты.
Ограничен ли полёт фантазии?
Людмила Быкова:
Полёт фантазии неограничен, рамки одни – это должно быть 10 предложений. У нас уже поступило уже очень много работ. И просматривая, понимаем, что трудно будет выбрать победителя. Очень много участников, формат работ совершенно разный – это и проза, это и стихотворный формат изложен, русский и белорусский язык, оформление.
Какие преобладают работы?
Людмила Быкова:
Школьники подходят очень творчески, начиная от оформления работы и заканчивая содержанием. У кого-то более так сжато, какие-то чёткие пожелания, у кого-то очень получается объёмная и развёрнутая работа.
Какой будет страна через 10 лет? Обобщите или приведите пример.
Людмила Быкова:
В основном, всё будет хорошо. Дети видят страну мирную, независимую, спокойную и развивающуюся.
Что нужно сделать, чтобы принять участие?
Людмила Быкова:
Мы принимаем работы до 1 февраля. Направлять работы нужно в министерство информации, адрес есть на сайте: mininform.gov.by. Приглашаю всех желающих, кто ещё не успел.
Где будет награждение? Что получит победитель?
Людмила Быкова:
Планируется, что итогом вот этой акции будет книга электронная или бумажная, это мы определим. Итоги будут определены в рамках Минской международной книжной выставки-ярмарки – 6-10 февраля.
Тексты детей будут размещаться в книге?
Людмила Быкова:
Вот мы будем думать, может наиболее какие-то знаковые, конечно, найдут своё отражение где-то, на каких-то страницах журналов.