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Написать 10 предложений о том, как будет выглядеть Беларусь через 10 лет. Как участвовать в необычном конкурсе?

21 января 2019 10:48
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Беларусь будущего. Молодёжи предлагают написать, какой они видят свою страну через 10 лет. Министерство информации совместно с министерством образования проводит республиканскую акцию «Пишем книгу вместе». Первые строчки уже, наверняка, есть. Кто авторы? Какова цель проекта?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Людмила Быкова.

Как возникла идея проведения такого конкурса?

Людмила Быкова, консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Поскольку министерство образования в этом году стало соорганизатором Минской международной книжной выставки-ярмарки, было решено привлечь как-то молодёжь, обозначить Год малой родины в формате проведения выставки. Возникла идея проведения такого конкурса.

Написать 10 предложений о том, как будет выглядеть Беларусь через 10 лет. Как участвовать в необычном конкурсе?-1

Кто участвует?

Людмила Быкова:
Школьники и студенты.

Ограничен ли полёт фантазии?

Людмила Быкова:
Полёт фантазии неограничен, рамки одни это должно быть 10 предложений. У нас уже поступило уже очень много работ. И просматривая, понимаем, что трудно будет выбрать победителя. Очень много участников, формат работ совершенно разный это и проза, это и стихотворный формат изложен, русский и белорусский язык, оформление.

Написать 10 предложений о том, как будет выглядеть Беларусь через 10 лет. Как участвовать в необычном конкурсе?-4

Какие преобладают работы?

Людмила Быкова:
Школьники подходят очень творчески, начиная от оформления работы и заканчивая содержанием. У кого-то более так сжато, какие-то чёткие пожелания, у кого-то очень получается объёмная и развёрнутая работа.

Какой будет страна через 10 лет? Обобщите или приведите пример.

Людмила Быкова:
В основном, всё будет хорошо. Дети видят страну мирную, независимую, спокойную и развивающуюся.

Написать 10 предложений о том, как будет выглядеть Беларусь через 10 лет. Как участвовать в необычном конкурсе?-7

Что нужно сделать, чтобы принять участие?

Людмила Быкова:
Мы принимаем работы до 1 февраля. Направлять работы нужно в министерство информации, адрес есть на сайте: mininform.gov.by. Приглашаю всех желающих, кто ещё не успел.

Где будет награждение? Что получит победитель?

Людмила Быкова:
Планируется, что итогом вот этой акции будет книга электронная или бумажная, это мы определим. Итоги будут определены в рамках Минской международной книжной выставки-ярмарки 6-10 февраля.

Тексты детей будут размещаться в книге?

Людмила Быкова:
Вот мы будем думать, может наиболее какие-то знаковые, конечно, найдут своё отражение где-то, на каких-то страницах журналов.

# Конкурс # общество # Людмила Быкова # Фотофакт

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