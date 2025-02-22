Соревнования по стрельбе между руководством силовых ведомств прошли в Минске

Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси под эгидой Министерства обороны прошли соревнования по стрельбе между руководством силовых ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К барьеру вышли представители 15 команд, большинство из которых возглавляли руководители ведомств. Участники состязались сразу в трех упражнениях: стрельба из пневматического пистолета, малокалиберной винтовки и пистолета Макарова на разных расстояниях. Идея провести такой турнир возникла после реконструкции спортивно-стрелкового комплекса имени маршала Тимошенко.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Это возможность прежде всего повысить свои навыки в огневой выучке, возможность неформального общения руководителей, возможность продемонстрировать свои качества как стрелка, а многие качества стрелка должны быть присущи в том числе и руководителю.

А вообще цель у нас у всех одна единая. Мы все силовики, и наша святая обязанность – это сохранение мира и порядка на нашей стороне. И мы сделаем все, чтобы наши защитники стреляли только на полигонах и в тире.