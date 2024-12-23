Снежинки, мишура и Дед Мороз за рулём – в Гродно украсили общественный транспорт

Такое оформление автобусов и троллейбусов – добрая традиция. Но знаменитый гродненский ретро-троллейбус украсили впервые. Машина 1990 года выпуска продолжает курсировать по улицам города. В преддверии праздников на крыше появились подарки, на окнах – снежинки. Дополняют композицию еловые веточки, новогодние игрушки, яркая мишура, и Дед Мороз за рулем.

Сергей Рышкевич, заместитель директора по идеологической работе автобусного парка Гродно:

В этом году автобусный парк решил также поучаствовать, вместе с другими предприятиями, в создании новогоднего настроения для жителей города Гродно. Мы решили украсить автобусы и троллейбусы, а также в этом году выставили на аллее дизайнерских елок автомобиль «Газель». Он украшен елкой, подарочками, для того, чтобы создать красивую фотозону для фотосессий наших любимых жителей города, а также и гостей.

Праздничное оформление автобусов и троллейбусов, по планам, останется до середины января.