Прямой эфир

Снежинки, мишура и Дед Мороз за рулём – в Гродно украсили общественный транспорт

23 декабря 2024 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздничная атмосфера волшебства. Автобусный парк Гродно создает новогоднее настроение. Транспорт украсила иллюминация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежинки, мишура и Дед Мороз за рулём – в Гродно украсили общественный транспорт-2

Такое оформление автобусов и троллейбусов – добрая традиция. Но знаменитый гродненский ретро-троллейбус украсили впервые. Машина 1990 года выпуска продолжает курсировать по улицам города. В преддверии праздников на крыше появились подарки, на окнах – снежинки. Дополняют композицию еловые веточки, новогодние игрушки, яркая мишура, и Дед Мороз за рулем.

Снежинки, мишура и Дед Мороз за рулём – в Гродно украсили общественный транспорт-4

Сергей Рышкевич, заместитель директора по идеологической работе автобусного парка Гродно:
В этом году автобусный парк решил также поучаствовать, вместе с другими предприятиями, в создании новогоднего настроения для жителей города Гродно. Мы решили украсить автобусы и троллейбусы, а также в этом году выставили на аллее дизайнерских елок автомобиль «Газель». Он украшен елкой, подарочками, для того, чтобы создать красивую фотозону для фотосессий наших любимых жителей города, а также и гостей.

Праздничное оформление автобусов и троллейбусов, по планам, останется до середины января.

# Общественный транспорт # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь – в тренде мировой политики! Подводим итоги визита Лукашенко в Оман и ОАЭ
22 декабря 2024 18:35

Беларусь – в тренде мировой политики! Подводим итоги визита Лукашенко в Оман и ОАЭ

Заведующая детсадом Светлогорска: неважно, кем наши дети станут, главное, чтобы они сохранили чувство добра и тепла
22 декабря 2024 18:09

Заведующая детсадом Светлогорска: неважно, кем наши дети станут, главное, чтобы они сохранили чувство добра и тепла

Азарёнок: «Враг наш снесёт и все православные храмы, и все памятники Ленину»
22 декабря 2024 17:41

Азарёнок: «Враг наш снесёт и все православные храмы, и все памятники Ленину»