Снегопады в Минской области: за сутки произошло 5 случаев отключения электроснабжения

Новости Беларуси. Минщина в снежном плену. Последствия мощного циклона устраняют в области. Уборку снега на автопутях ведут около 700 единиц техники, как дорожников, так и коммунальщиков.

Однако из-за сильного ветра, на некоторых участках дорог образуются палатки.

Пассажирские перевозки в регионе также – в штатном режиме. Отмены рейсов не было. А задержки в отправлении пригородных автобусов не превышали 20-30 минут.

По информации МЧС, нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения региона не зарегистрировано.

За сутки произошло 5 случаев отключения электроснабжения – в Борисовском, Вилейском, Логойском и Смолевичском районах. Аварийные бригады быстро восстановили электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Воробьёв, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

В целях осуществления мониторинга работают оперативные группы во всех районах Минской области, работает областная оперативная группа, которая осуществляет мониторинг состояния улично-дрожной сети, осуществляет контроль за работой дорожно-эксплутационной службы. Отработан ряд вводных по теплоснабжению на котельных в районных отделах по черезвывчайным ситуациям.