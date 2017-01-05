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Снегопады в Минской области: за сутки произошло 5 случаев отключения электроснабжения

05 января 2017 14:53
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Новости Беларуси. Минщина в снежном плену. Последствия мощного циклона устраняют в области. Уборку снега на автопутях ведут около 700 единиц техники, как дорожников, так и коммунальщиков.

Однако из-за сильного ветра, на некоторых участках дорог образуются палатки. 

Пассажирские перевозки в регионе также – в штатном режиме. Отмены рейсов не было. А задержки в отправлении пригородных автобусов не превышали 20-30 минут.

По информации МЧС, нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения региона не зарегистрировано.

За сутки произошло 5 случаев отключения электроснабжения – в Борисовском, Вилейском, Логойском и Смолевичском районах. Аварийные бригады быстро восстановили электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Воробьёв, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:
В целях осуществления мониторинга работают оперативные группы во всех районах Минской области, работает областная оперативная группа, которая осуществляет мониторинг состояния улично-дрожной сети, осуществляет контроль за работой дорожно-эксплутационной службы. Отработан ряд вводных по теплоснабжению на котельных в районных отделах по черезвывчайным ситуациям.

В целом, обстановка пока контролируемая без каких-либо существенных вопросов.

# общество # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Алексей Воробьёв

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