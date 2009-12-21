Снегопад в Беларуси: дорожники по всей стране работают круглосуточно и без выходных

Главным ньюсмейкером в Европе по-прежнему остается погода. Сугробы выросли буквально везде от Франции до Урала и от Швеции до Испании. Беларусь большой снег тоже не обошел стороной.

И если накануне в республике боролись с самой стихией, то сегодня разгребают, в прямом смысле этого слова, последствия.

Деревня Пескополье всего в километре от основной дороги. Однако когда здесь разгуляется зимняя погода, и это маленькое расстояние становится едва преодалимым. Чистится дорога, как Бог на душу положит местному сельсовету. Не спасает даже собственный автопарк. Вот и пришлось Сергею Гузову запрячь верного Бурана, чтобы отвести сына в школу.

Сергей Гузов, житель деревни Пескополье Речицкий район:

– За ночь 15-20 сантиметров снега выпало. А в соседнем поселке еще больше!

Злую шутку мороз сыграл с железным конем в Брестской области. Многие автомобилисты здесь, как и по всей стране, были озадачены проблемой завести своего четырехколесного друга. Кто-то монтирует специальную печку. А кто-то раздает советы из собственного опыта.

Один предприимчивый гражданин решил разогреть двигатель «Крайслера» паяльной лампой. В считанные секунды автомобиль вспыхнул. А за ним и гараж. Сам водитель едва остался жив.

В автомастерских едва успевают принимать заказы от жертв мороза и снегопада. Кто-то не справился с управлением, а у кого-то машина даже не завелась. Растет спрос на аккумуляторы.

В Витебске с последствиями снегопада быстро справиться не удалось. Однако движение на улицах это не сковало. С сугробами весь день боролись и с помощью современных снегоочистителей, и по старинке – вооружившись лопатами, но зато с новогодним настроением. За выходные уровень снега в Минске вырос на 13 см. Водителей снегоуборочных машин отпаивали горячим чаем прямо на месте. Ведь работали 24 часа. За трое суток в столице выпала четверть от месячной нормы осадков. Часть из них осело здесь. Сюда дорожные службы свозят снег с минских дорог и улиц.

Здесь снег может не таять до поздней весны. Серая масса насыщенная тяжелыми реагентами. Для окружающей среды это не очень хорошо. Возможно, помогла бы утилизация снега подобно московской. В специальных установках-таялках, когда снег растапливают. Воду сливают в канализацию, а грязь увозят на свалку. Но нам эта схема не подходит: через ливневки вода сразу попадет в Свислочь.

А пока дорожные службы полностью освободили от снега главные магистрали Минска – проспекты Независимости и Победителей. Чтобы привести в порядок спальные районы, дорожники задействуют больше машин.

Ежедневно на общегородскую уборку выезжают 700 единиц техники. 140 борются со снегом. Очень мешают работе снегоочистителей припаркованные авто во двориках. Машин много, а мест мало. Где уж тут трактору развернуться.

Этот декабрь добавил работы и рабочим Минскзеленстроя. Там где техника не справится – работает лопата и метла.