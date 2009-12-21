Прямой эфир

В преддверии Нового года необоснованного повышения цен не будет

21 декабря 2009 20:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такое обещание дали в столичной мэрии. Кроме того, в крупных магазинах Минска подарки и продукты к предстоящим праздникам можно будет купить со скидкой.

Европейских 80% здесь не обещают, но на вполне неплохие 30% в некоторых случаях все же можно будет рассчитывать. Предновогодняя экономика проста: заработать можно не за счет роста цен, а напротив – привлекая скидками – тогда покупать будут больше.

Николай Ладутько исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
– Сегодня много частных магазинов и продавцов, они покупают тот или иной товар, например, шампанское, по отпускным ценам, и в своем магазине они цену вообще не повышают. То есть реализуют шампанское по той цене, что и купили на заводе, дабы привлечь покупателей в свой магазин, чтобы люди купили сопутствующий товар.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 декабря 2009 20:58

Самый массовый зимний вид спорта в Гомеле рискует стать самым недоступным

21 декабря 2009 20:58

Горнолыжный сезон в «Силичах» набирает обороты

Россия на время осталась без Деда Мороза
21 декабря 2009 20:58

Россия на время осталась без Деда Мороза