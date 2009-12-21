Непогода в Европе

В ряде европейских стран из-за снежного циклона отменены или задержаны сотни авиарейсов. Основная причина – плохая видимость и гололед на взлетно-посадочных полосах.

Десятки тысяч пассажиров в аэропортах Франции, Австрии, Германии, Бельгии ждут своих вылетов. Перекрыты и многие автомобильные дороги. Снегопады стали причиной многочисленных ДТП.

Из-за стихии по-прежнему нарушено сообщение между Парижем и Лондоном. Специалисты до сих пор устраняют неполадки, которые привели к аварии в минувшую пятницу. Напомним, из-за резкого похолодания в туннеле под Ла-Маншем вышли из строя сразу пять поездов. Две с половиной тысячи пассажиров провели в душных составах без света более десяти часов.

В Польше жертвами похолодания стали 42 человека. Ночью здесь температура опускалась ниже двадцатиградусной отметки. В Великобритании, Германии и Бельгии снег на дорогах привел к многочисленным пробкам, авариям и несчастным случаям. Техника не справляется с уборкой трасс. Так же из-за непогоды до сих пор закрыто железнодорожное сообщение.

Небывалые холода стали причиной железнодорожной катастрофы в Хорватии. Пассажирский поезд при подъезде к центральному железнодорожному вокзалу сошел с рельсов и врезался в бетонный парапет. Около 50 человек доставлены в госпиталь, семь из них в крайне тяжелом состоянии. С черепно-мозговой травмой госпитализирован машинист. По предварительным данным, аварии произошла из-за обледенения тормозной системы локомотива.

А вот Москва из-за сильного снегопада по традиции встала в пробках. На большинстве крупных магистралей города образовались многокилометровые заторы. Пробки мешают технике убирать и вывозить снег с дорог. Из-за сугробов в российской столице – проблемы с нехваткой парковочных мест, особенно в центре Москвы. Однако синоптики уверяют, что к выходным сила циклона значительно уменьшится.