Граница на замке. Вот почему незваные гости давно уже не проблема для Беларуси

Новости Беларуси. На неделе Президент утвердил решение на охрану госграницы на 2023-й. Мероприятие традиционное для начала года, но ситуация обязывает быть на чеку и держать на прицеле буквально каждый приграничный километр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возле белорусских рубежей сосредоточена военная группировка стран Евросоюза и Украины. Ее численность составляет около 23,5 тысячи человек. С их стороны ведется активная разведка с помощью беспилотников. А вдоль границы не прекращается строительство своеобразного железного занавеса, причем не только из инженерных сооружений, но и минных полей на южном направлении. Наш Костя Герцев снова был командирован в приграничье с информационной разведкой: как дела обстоят там. Съемочная группа побывала в зоне службы Брестской погрангруппы. Это подразделение охраняет нашу границу с Украиной и Польшей.

Очередной постапокалиптический триллер – подумали вы. Нет, это наши дни, пункт пропуска «Мокраны» на белорусско-украинской границе. Ни души, лишь изредка проезжающие патрули нарушают какую-то гнетущую тишину. Но так было не всегда, еще год назад этот переход – чуть ли не единственная, а оттого и самая загруженная, транспортная артерия на южных рубежах.

Александр Березовский, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Мокраны»:

В предпраздничные и праздничные, выходные дни поток автобусов в одном направлении (на выезд из Республики Беларусь) составлял порядка 90 автобусов. В одном автобусе в среднем 50 человек. То есть достаточно серьезное, большое движение, точно такое же движение – интенсивное, со стороны грузового транспорта. Его и побросали украинские дальнобойщики в конце февраля 2022 года. Участок дороги между двумя КПП за ночь превратился в бесхозный паркинг. Большегрузы до сих пор здесь, но уже опечатанные и под охранной на территории нашего пункта пропуска, ждут своих владельцев. «Мокраны» ни на день не отказывались от трансграничных обязательств, но сопредельная сторона сделала все, чтобы шлагбаум вверх не поднимался.

Вот перекопанная дорога, а за ней и минные поля. Александр Березовский:

На текущий момент движение осуществляется только в пешем порядке. 28 февраля 2022 года по дипломатическим каналам поступила от сопредельной стороны информация, что пропуск будет осуществляться исключительно в отношении граждан Украины.

София Дордюк, жительница сопредельного украинского села Доманово, приехала в Беларусь, минуя польский кордон. Такой извилистый маршрут – единственный способ получить такую нужную профессиональную медицинскую помощь.

София Дордюк, гражданка Украины:

Думала лечь в больницу.

– Думали здесь подлечиться, в Беларуси?

– Я подлечиваюсь.

– А что лечили?

– Мне надо тазобедренный сустав менять. На ферме «летнула» с велосипеда, коровы по мне еще походили. Несмотря на иностранное гражданство, в лечении ей никто не отказал. Поэтому через пару недель дорога к панацее повторится вновь, и она уверена, белорусские пограничники все также дадут зеленый свет. С начала спецоперации в нашу страну прибыло 80 тысяч украинцев. София Дордюк:

Меня встречают хорошо, я вообще благодарна им, что они меня так встречают и провожают. Все будет хорошо.

За внешним спокойствием скрывается нарастающая напряженность, и причина этому действия сопредельной стороны. Именно над пунктом пропуска «Мокраны» в начале декабря прошлого года посадили беспилотник украинского происхождения. Схожие инциденты на неделе произошли на литовском направлении. Об охране границы во всех плоскостях Главнокомандующий заговорил задолго до обострения ситуации, но только в этом году впервые заверил решение о защите рубежей в воздушном пространстве отдельным документом. Генштаб: Беларусь для подавления маловысотных беспилотников выбрала средства радиоэлектронной борьбы.

Второе традиционное решение на охрану госграницы на земле Президент также подписал на этой неделе. Но и здесь без работы беспилотников никуда. В органах пограничной службы такие авиационные комплексы стоят на вооружении еще с 2015 года. Их вклад в обнаружение нарушителей трудно недооценить. Неважно, какая погода за бортом, что это: лес, болото или водоем, этот малыш увидит вас в HD-качестве на расстоянии до 6 тысяч метров.

Оператор беспилотного летательного аппарата:

Ежегодно ведется поиск более новых, более совершенных моделей в соответствии с их тактико-техническими характеристиками. То, что подходит нам, приобретается и активно используется в органах пограничной службы Республики Беларусь.

Обновляют и за счет отечественных разработок. Вездеход «Волат» от Минского завода колесных тягачей. Силач, который пришел на смену советскому трудяге ГАЗ-66, благодаря независимой пружинной подвеске не боится бездорожья и готов выполнять самый широкий спектр задач.

Среди его основных преимуществ перед существующими аналогами – дизельный двигатель мощностью 215 лошадиных сил, позволяющий перевозить груз весом до трех тонн. При этом грузовик способен работать при весьма экстремальных температурах – от -40 °С до +50 °С. Первые успешные испытания прошли на полигоне в 2015 году, после чего принят на вооружение органов пограничной службы.

Антон Дамбовский, заместитель начальника пограничной заставы «Брест»:

Данный вид транспортного средства на вооружение органов пограничной безопасности встал в 2016 году и с этого времени эксплуатируется ежедневно в охране государственной границы, а также в повседневной жизнедеятельности нашей пограничной заставы. До «Волата» на пограничных заставах в основном эксплуатировался ГАЗ-53, но там были нюансы с его проходимостью и устойчивостью на дороге. «Волат» такими проблемами не страдает, зарекомендовал себя с положительной стороны, отличается мощным двигателем, повышенной проходимостью, а также по сравнению со своими предшественниками комфортом как для водителя, так и пассажира.

На заставе «Брест» ждут еще одного новоиспеченного силача, шесть «Волатов» в начале года приняты на вооружение Брестской погрангруппы. Вот они, прямиком с конвейера. Всего по распоряжению главы государства в органы пограничной службы передано 20 вездеходов белорусского производства. «Мы не скрывали этого». Лукашенко рассказал, какие структуры помогут в охране пограничникам. Судя по качеству работы, сил, средств и профессионализма у органов пограничной службы более чем предостаточно. Будь то провокация или километровые очереди в пунктах пропуска – ситуация всегда под контролем.