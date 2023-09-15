Снаружи – скромный деревянный храм, внутри – барочные алтари и старинный орган. Посмотрите на костёл в Плебановцах

На карте путешествий религиозный туризм. Посреди лесов и полей он как солнце возвышается над землей и освещает путь католиков. Старинный и деревянный – Троицкий костел в деревне Плебановцы – одно из чудес Мостовского района. Достояние страны.

Геннадий Добрук, настоятель Свято-Троицкого костела:

Хадзіце сюды, гляньце, як выглядае дрэва. 283 гады служыць як алтар. Колькі да гэтага яно расло, а потым сохла. Гэты стары абраз, што я паказваў, – 1753 год.

По легенде, впервые красоту этих мест разглядел великий князь литовский, польский король Сигизмунд II Август. Остановился на ночевку, когда охотился, и решил построить для себя что-то интересное. А его мать, королева Бона Сфорца, была известной фундаторкой костелов на этой территории. И, как говорят документы, возвела здесь первый храм в 1522 году. Спустя время, в 1740-м построили новый. С тех пор молитвы не утихают.

Светлана Рогацевич, старший научный сотрудник Мостовского государственного музея «Лес и человек»:

Фундатарам зямлі быў буйны землеўладальнік у Ваўкавыскім павеце Ян Біспінг. І на грошы Яна Біспінга рабіліся рамонты, была пабудавана гэта калакольня ў 1856 годзе, а таксама брама.

А гэта магілы фундатараў касцёла – тых людзей, якія дапамагалі грашовымі сродкамі касцёлу. У знак падзякі іх можна было хаваць вакол касцёла.

Геннадий Добрук:

Там ёсць каплічка, дзе ёсць падзямелле, у якім пахаваны паны. Гэта 10 кіламетраў ад Ваўкавыска. Была адна парафія, прыязджалі сюды і дапамагалі ўтрымоўваць касцёл. Бо былі багатымі людзьмі. Мелі маёнтак там, сябравалі з нашымі Біспінгамі. З гэтага боку сядзелі маісеевічскія паны, а там сядзелі паны Біспінгі.

Скромный снаружи, неземной внутри. Барочные алтари с ангелами, голубое пространство. В такой благодатной атмосфере легко и хорошо на душе. Причем все декорации и фигуры вырезаны из дерева. Ювелирно, на века. Стены украшены фризом в технике гризайль. Интерьеры – как в галерее искусств. Здесь все о вечном, а службы сопровождает старинный орган.

Геннадий Добрук:

У нядзелю жанчыны, ту іх некалькі, такі маленькі хор. Зверху яны спяваюць. Ёсць мікрафон, і адсюль спяваюць. Тут можна назіраць арган, ён аднамануальны, невялікі.

Тут паглядзіце, як старыя людзі збіраліся ў старыну, фотаздымкі ёсць. Тут караценькая гісторыя, якія ксяндзы працавалі ў парафіі. Паглядзіце, якія нарады былі.

Боковые алтари посвящены главным покровителям храма – Матери Божьей Неустанной Помощи и Святому Антонию Падуанскому, известному опекуну потерянных вещей. В его честь ежегодно 13 июня проходит фест. Принесенные в дар воты – свидетели многочисленных чудес. Костел родился под счастливой звездой. Войны обошли его стороной, а верные прихожане во все времена оберегали и заботились о своей святыне. Райская территория возле храма – их заслуга.

Геннадий Добрук:

Стралялі па ім з Песак. Калі снарады пераляталі, падалі, дзе там лясочак сасновы расце. Там ямы яшчэ ёсць ад снарадаў. Светлана Рогацевич:

Ён зачыніўся пасля вайны, але нікому не давалі яго разбуроўваць, даглядалі касцёл. Пасля вельмі доўгага перапынку, у 1989 годзе тут адбылася служба.