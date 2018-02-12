Сможет ли нотариус зафиксировать сделку, если продавец дачи приходит на оформление пьяный? Комментарий юриста

Семья из Дзержинска приняла решение купить дачу, но столкнулась с неожиданной проблемой – продавец постоянно пьян. Комментирует вопрос в программе «Добро пожаловаться» юрист Дарина Гулюта.

Павел Овсянников, г.Дзержинск:

Наша семья хочет купить дачу с участком. Мы сами, без посредников и агентств нашли хороший вариант. Подготовили документы. Но на оформление сделки к нотариусу продавец уже в третий раз приходит пьяный. Как быть?

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае нотариус не сможет зарегистрировать сделку с участием лица, находящегося в алкогольном опьянении. Так как данная сделка в дальнейшем может быть оспорена в судебном порядке.