«Смотрим из космоса за нашими посевами». Какие инновации есть в хозяйстве Несвижского района и как там готовятся к уборочной?

Новости Беларуси. В Минской области уборочная кампания уже стартовала, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Сейчас в приоритете озимый ячмень. Культура ранняя, поэтому колос уже полный и тяжелый. Средняя урожайность по области – 50 центнеров с гектара. В Несвижском районе к уборке традиционно приступили одними из первых.

Виктор Худницкий, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:

В этом году более 20 тысяч гектаров зерновых. Мы делаем ставку на озимый ячмень, которого 13 тысяч гектаров, но надеемся, что в этом году урожай будет не меньше, чем в прошлом. В Несвижском районе еще около трех тысяч гектаров рапса. В прошлом году сельхозорганизация уже 1 мая начинала уборку рапса. В этом году сроки чуть относятся. Раз сроки относятся, то, думаю, урожай рапса должен быть лучше, чем в прошлом году.

В сельхозпредприятии «Экспериментальная база «Свекловичная» тоже пока подсчитывают намолоты озимого ячменя. Им стали заниматься недавно, но уже отмечают – культура перспективная.

Евгений Салита, главный агроном сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Свекловичная»:

Озимым ячменем мы стали заниматься недавно, буквально два года назад. Еще накатываем технологию, но что могу сказать – это выбор в пользу предшественника. Выбор участка по грансоставу, содержанию фосфора, калия, гумус, pH. Сроки сева отличаются. Норма высева тоже играет большую роль. Мы высеваем все хозяйство, там порядка 3,3-3,5 миллиона всхожих зерен на гектар. И уход отдельно. Он возобновляет вегетацию вместе с остальными культурами, но потом фазы проходят быстрее, раннеспелая культура. За ним надо глаз да глаз – смотреть и смотреть.

– Почему решили заниматься ячменем? Насколько перспективная культура?

– Перспективная. Пришли к этому не так давно, но видим в этой культуре очень много плюсов. Первый плюс – это предшественник, рано освобождается поле, можно подготовить под другие культуры, в частности под рапс. Плюс – первое зерно, если недостаток зерна в хозяйстве. Плюс первая солома. И еще один из немаловажных плюсов – культура разгружает комбайны в горячую пору уборки. Она убирается заранее.

– Каково сейчас состояние посевов и как вы его определяете?

– Мы находимся на поле озимого ячменя. Колосок находится в фазе полной спелости. Зерно не раскусывается. Озимый ячмень шестирядный, в каждом ряду 12-13 зерен, соответственно, в колоске от 60 до 70 зерен. Сейчас состояние полной спелости, влажность зерна – 11-14 %. Мы приступили к уборке этой культуры. Надеемся на хороший результат.

– А как определить полную спелость?

– Полная спелость – это когда зерно не раскусывается, не давится, не ломается. Оно твердое – не раскусить зубами. Ногтем не продавливается. Конечно, можно определить механически, путем влагомера. Делаем колосок вот так, вымолачивается все зерно.

Основные культуры в хозяйстве – это пшеница и тритикале. Они самые высокоурожайные, причем не только исходя из природных особенностей. Технология выращивания отработана и проверена годами. Строго соблюдают как норму высева, так и сроки. Здесь знают: важен каждый нюанс. Любая мелочь может сыграть как в плюс, так и в минус. Поэтому всегда важно оставаться в тренде сельскохозяйственных разработок.

Евгений Салита:

Всегда у агронома есть экспериментальное поле, когда он тренируется и набивает руку. Мы всегда в тренде, закупаем только новые сорта, перспективные, как белорусской, так и иностранной селекции. За этим тоже очень строго следим, стараемся шагать со временем, технологиями, интернетными лайфхаками, новинками. В тренде этого года у нас тримбл, подруливание, система учета на основе электронной площадки. Смотрим из космоса за нашими посевами. В системе подруливания устанавливается дополнительное электрооборудование на руль трактора, и оно само по себе при определенных параметрах везет трактор по полю. Это экономия семян, времени, более точная раскладка, облегчает труд механизатору. Экономия средств защиты растений. Упрощает человеку труд.

Благодаря новым разработкам, намолоты неизменно растут. За последние 15 лет урожайность только в этом хозяйстве выросла в два раза. Этот год для аграриев будет сюрпризом. Виды на урожай неплохие, но спелость колоса и жатва, в первую очередь, зависят от погоды.

Виталий Панкрат, директор сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Свекловичная»:

Этот год неоднозначный для зерновых культур, потому что весной сложилась неплохая погода и в июне, но зима была тяжелой для озимых, потому что снег упал на незамерзшую землю и произошло выпревание. 200 гектаров озимого тритикале пришлось засеять другим культурами – 100 гектаров яровым ячменем и 100 гектаров кукурузой. Зерновой клин у нас составляет 1 120 гектаров в этом году. Получается 170 гектаров озимого ячменя, 600 гектаров пшеницы, 150 гектаров тритикале и 350 гектаров ячменя.

В хозяйствах к подготовке подошли ответственно. Заранее была отремонтирована техника. Каждый механизатор знает свой комбайн от и до, ведь, как известно, он – сердце машины. Не обошлось и без обновлений. В целом новшествам в области уделяют большое внимание. Парк техники хозяйств за последние три года пополнился на 2 500 новых машин. Только в 2021 году закуплено 350 единиц техники.

Виталий Панкрат:

Получили новый комбайн, гомсельмашевский, новейший. Буквально на днях пришел. Вчера были гарантийщики из Гомеля, настраивали. Сегодня настроили навигацию – готовы. На этой уборочной планируются семь комбайнов. Вся техника готова, получили допуск – 2021, прошли техосмотры. Техника тоже прошла техосмотры. Прессы готовы, отвоз готов, и мы уже работаем.

Конечно, обновленная техника делает свое дело. Но самое главное в сельском хозяйстве – это команда. Здесь все выполняют одну важную задачу, поэтому на споры и недопонимания времени не остается. Молодежь быстро вливается в процесс, старшие механизаторы всегда готовы подсказать и помочь, но при этом сами не забывают учиться новому. Отсюда и плюсы в намолотах, и постоянное движение вперед. У каждого в хозяйстве своя история, но одна общая любовь – любовь к хлебу.

Виталий Панкрат:

Я очень горжусь своим коллективом, работниками. Каждый из них вкладывает душу в нашу землю, там более она родная для меня в прямом смысле. Деревня Лужанка, где я родился, находится на территории нашего хозяйства. Как говорится: где родился, там и пригодился. Многие ребята тоже здесь родились, вместе работаем. Хочется сказать им «большое спасибо» за это. Жатва для меня – это очень серьезное событие. Я уже 15 лет работаю в хозяйстве, это 15-я уборочная в этом хозяйстве как руководителя. До этого я работал и комбайнером. Я настолько люблю технику, комбайны. Это как хобби – марки собирать, а мне – работать на зерноуборочном комбайне. Если минутка получается, суббота-воскресенье, посвободнее дни, то стараюсь сесть за комбайн.