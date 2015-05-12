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«Смотри, мама! Я могу летать!»: летающие дети в объективе Рэйчел Халин

12 мая 2015 07:14
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Новости США. Пока большинство его сверстников только учились ползать, 6-месячный Генри Халин уже умел парить в буквальном смысле.

Малыш, которому сейчас 13 месяцев, был запечатлен «в полете» его мамой в серии интригующих цветных фотографий под названием «Летающий ребенок».

Рэйчел Халин, которая живет в городе Провиденс (Род-Айленд) делала фотографии мальчика, пользуясь разнообразием ландшафтов – от горных вершин и садов до библиотеки и кухонной раковины.

У профессионального фотографа появилась идея сфотографировать сына в полете, когда ему было 6 месяцев.

Рэйчел Халин (для журнала Time):
Мы поднимали его, и он визжал от восторга. Я подумала: «Что, если я сфотографирую его и удалю взрослых со снимка?»

Халин делала фото сына, а затем использовала Photoshop, чтобы убрать державшие его руки; создание образов «не такое уж и волшебное».

«Смотри, мама! Я могу летать!»: летающие дети в объективе Рэйчел Халин-1

Когда она разместила фотографии на Фейсбук, Халин получил море положительных отзывов. Она решила развить причудливую идею и провела ряд фотосессий Генри в различных обстановках.

Рэйчел Халин:
Для меня, как для родителя, эти фото имеют особый смысл. Я часто не понимала, что он делал, поэтому фотографии стали отражением его маленького мира, который я пыталась познать.

В серии фотоснимков Генри парит над сеном в сарае, проплывает вдоль прихожей и замирает над кроватью, которую недавно собрали.

Рэйчел Халин:
Я хотела, чтобы полет был естественным.
Малыша всегда поддерживает кто-либо из взрослых. Я никогда не подбрасываю его.

Генри остается страстным обожателем полетов, особенно во время экскурсий с родителями. Его мать сказала, что они всегда находятся в поиске привлекательного и правдоподобного фона.

Рэйчел Халин:
Это те места, в которых мы бываем каждый день, а не вырезание-копирование на случайный ландшафт.

В марте 2013 года была издана книга под названием «Летающий Генри», в которую вошли снимки малыша во время полетов. 

# общество # Фотофакт # Фотография # Рэйчел Халин # Генри Халин

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