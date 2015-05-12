«Смотри, мама! Я могу летать!»: летающие дети в объективе Рэйчел Халин

Новости США. Пока большинство его сверстников только учились ползать, 6-месячный Генри Халин уже умел парить в буквальном смысле.
Малыш, которому сейчас 13 месяцев, был запечатлен «в полете» его мамой в серии интригующих цветных фотографий под названием «Летающий ребенок».
Рэйчел Халин, которая живет в городе Провиденс (Род-Айленд) делала фотографии мальчика, пользуясь разнообразием ландшафтов – от горных вершин и садов до библиотеки и кухонной раковины.
У профессионального фотографа появилась идея сфотографировать сына в полете, когда ему было 6 месяцев.
Рэйчел Халин (для журнала Time):
Мы поднимали его, и он визжал от восторга. Я подумала: «Что, если я сфотографирую его и удалю взрослых со снимка?»
Халин делала фото сына, а затем использовала Photoshop, чтобы убрать державшие его руки; создание образов «не такое уж и волшебное».
Когда она разместила фотографии на Фейсбук, Халин получил море положительных отзывов. Она решила развить причудливую идею и провела ряд фотосессий Генри в различных обстановках.
Рэйчел Халин:
Для меня, как для родителя, эти фото имеют особый смысл. Я часто не понимала, что он делал, поэтому фотографии стали отражением его маленького мира, который я пыталась познать.
В серии фотоснимков Генри парит над сеном в сарае, проплывает вдоль прихожей и замирает над кроватью, которую недавно собрали.
Рэйчел Халин:
Я хотела, чтобы полет был естественным.
Малыша всегда поддерживает кто-либо из взрослых. Я никогда не подбрасываю его.
Генри остается страстным обожателем полетов, особенно во время экскурсий с родителями. Его мать сказала, что они всегда находятся в поиске привлекательного и правдоподобного фона.
Рэйчел Халин:
Это те места, в которых мы бываем каждый день, а не вырезание-копирование на случайный ландшафт.
В марте 2013 года была издана книга под названием «Летающий Генри», в которую вошли снимки малыша во время полетов.