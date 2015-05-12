«Смотри, мама! Я могу летать!»: летающие дети в объективе Рэйчел Халин

Новости США. Пока большинство его сверстников только учились ползать, 6-месячный Генри Халин уже умел парить в буквальном смысле.

Малыш, которому сейчас 13 месяцев, был запечатлен «в полете» его мамой в серии интригующих цветных фотографий под названием «Летающий ребенок».

Рэйчел Халин, которая живет в городе Провиденс (Род-Айленд) делала фотографии мальчика, пользуясь разнообразием ландшафтов – от горных вершин и садов до библиотеки и кухонной раковины.

У профессионального фотографа появилась идея сфотографировать сына в полете, когда ему было 6 месяцев.

Рэйчел Халин (для журнала Time):

Мы поднимали его, и он визжал от восторга. Я подумала: «Что, если я сфотографирую его и удалю взрослых со снимка?»

Халин делала фото сына, а затем использовала Photoshop, чтобы убрать державшие его руки; создание образов «не такое уж и волшебное».