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Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале

20 ноября 2018 19:49
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Новости Беларуси. Пожарная тревога и срочная эвакуация. На центральном автовокзале прошли учения МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале-1

Смоделированное возгорание произошло на втором этаже здания. Для максимальной реалистичности использовали дымовые шашки.

Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале-4

Спасатели эвакуировали людей как через аварийные выходы, так и с помощью куба жизни, а также тренировались в оказании первой медицинской помощи. В учениях приняли участие свыше 60 человек и 18 единиц спецтехники.

Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале-7

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Что касается действий, то они были отработаны успешно. Задачей данных учений является отработка взаимодействий наших подразделений совместно с персоналом объекта и другими организациями, которые могут участвовать в  ликвидации чрезвычайных ситуаций.

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельниченко # Фотофакт

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