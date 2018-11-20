Смоделированное возгорание произошло на столичном вокзале

Новости Беларуси. Пожарная тревога и срочная эвакуация. На центральном автовокзале прошли учения МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожарная тревога и срочная эвакуация. На центральном автовокзале прошли учения МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Смоделированное возгорание произошло на втором этаже здания. Для максимальной реалистичности использовали дымовые шашки.
Спасатели эвакуировали людей как через аварийные выходы, так и с помощью куба жизни, а также тренировались в оказании первой медицинской помощи. В учениях приняли участие свыше 60 человек и 18 единиц спецтехники.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Что касается действий, то они были отработаны успешно. Задачей данных учений является отработка взаимодействий наших подразделений совместно с персоналом объекта и другими организациями, которые могут участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций.